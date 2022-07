Thiếu nữ “vỡ mộng” sau tình một đêm với bạn trai quen qua app hẹn hò

Ban đầu hai người quen nhau qua app hẹn hò rồi cho số điện thoại liên lạc, K thường xuyên nói chuyện đến khi gặp trực tiếp hai người đã đi khách sạn.

Tìm tới bác sĩ khám với triệu chứng viêm tiết niệu, Đỗ H.K (22 tuổi, Long Biên, Hà Nội) chỉ mong đó là bệnh viêm nhiễm thông thường. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm của K. là dương tính với vi khuẩn lậu - Neisseria gonorrhoeae.

K cho biết, cô thường xuyên bị tiết dịch không bình thường, mỗi lần đi tiểu tiện là bị đau bụng xuyên cả sang lưng. Từ trước tới nay cô chưa bị triệu chứng này bao giờ. Lên mạng tìm hiểu, K thấy triệu chứng giống bệnh lây qua đường tình dục nên cô đến bác sĩ kiểm tra.

Nhìn bảng xét nghiệm, K vô cùng sợ hãi. Bác sĩ đã kê kháng sinh điều trị bệnh lậu cho K và hẹn 1 tuần sau xét nghiệm lại.

Bác sĩ yêu cầu K nên đưa cả bạn trai tới điều trị. Lúc này cô mới trình bày mình vừa trải qua 'tình một đêm' với bạn trai mới quen qua app được 1 tuần. Khi K. nhắn tin cho bạn về kết quả khám bị bệnh lậu của mình, anh bạn kia còn cho rằng K. đã mang bệnh từ trước, còn truyền bệnh cho anh ta. Thay vì động viên an ủi cô khi mắc bệnh xã hội từ anh ta, người tình qua app của K đã “quất ngựa, truy phong” chặn luôn số của cô.

Bệnh viện Da liễu trung ương cũng tiếp nhận một bệnh nhân tên là N.T.T. (20 tuổi, hiện là sinh viên tại một trường đại học ở Hà Nội). Nữ sinh tìm đến bác sĩ thăm khám vì nhận thấy vùng kín của mình xuất hiện những nốt nhỏ li ti, màu hồng nhạt, khi quan hệ bị đau rát nhiều.

Nhiều bạn trẻ trả giá vì tình một đêm qua app hẹn hò.

Khi khám lâm sàng bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị sùi mào gà, tử cung bệnh nhân còn bị viêm lộ tuyến rất nặng. Bác sĩ quyết định cho bệnh nhân làm xét nghiệm HPV để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính HPV type 11. HPV type 6 và type 11. Bệnh nhân cũng chia sẻ chỉ quan hệ tình dục với bạn trai quen qua app hẹn hò.

Ban đầu, nữ sinh này trò chuyện và cho rằng “chẳng mất gì” nên cứ “tám”. Khi gặp trực tiếp vài lần đã cùng đi khách sạn. Họ đã quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn dẫn tới lây bệnh. Bản thân T. cũng không biết nên nói với bạn trai của mình như thế nào. Nếu báo cho bạn trai biết mình lây sùi mào gà từ anh ta liệu anh có thừa nhận. Cô gái trẻ rối bời ân hận.

Theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung – Trung tâm y tế lao động Thái Hà, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quan hệ tình dục dễ dãi của giới trẻ hiện nay làm gia tăng các bệnh lây qua đường tình dục. Đặc biệt, nhiều app hẹn hò thu hút các bạn trẻ tham gia, qua trò chuyện vài lần là họ đi khách sạn mà không biết rõ bạn tình của mình như thế nào. Kết quả, không ít nam thanh, nữ tú vội vàng tìm tới bác sĩ vì lây nhiệm bệnh lây qua đường tình dục. Trong đó, phổ biến nhất là bệnh lậu và sùi mào gà.

Các bệnh lây qua đường tình dục rất nhiều và đường lây cũng rộng rãi. Bác sĩ Dung cho biết bệnh lây qua các đường khác nhau như miệng, hậu môn, hay âm đạo với người bị nhiễm bệnh trước đó.

Đặc biệt, ở nữ giới mắc bệnh lậu có thể gây vô sinh, bệnh cũng có thể lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai, lan truyền qua chất dịch âm đạo. Nếu mắc sùi mào gà thì nguy cơ ung thư cổ tử cung, vòm họng cũng rất lớn. Nam giới mắc bệnh sùi mào gà có nguy cơ ung thư dương vật – BS Dung cảnh báo.

Quan hệ tình dục không an toàn nếu mắc những loại nhiễm trùng có thể điều trị được và chỉ tồn tại một thời gian, như Chlamydia hoặc viêm âm đạo do vi khuẩn, kiêng tình dục chỉ trong một khoảng thời gian điều trị. Nếu bạn không may mắc HIV hay virus HPV thì phải mang theo nó suốt đời. Vì vậy, BS Dung cảnh báo không nên quan hệ tình dục nếu chưa biết rõ về bạn tình và luôn luôn thực hiện quan hệ tình dục an toàn.

Khánh Chi