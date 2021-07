Từ 0h đêm nay, Hà Nội cách ly tập trung toàn bộ người về từ các địa phương thực hiện Chỉ thị 16

Chen nhau đi xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội, cần nhìn lại bài học từ TP.HCM Nếu không thực hiện được quy định chặt chẽ về lấy mẫu thì không nên tổ chức xét nghiệm sàng lọc tập trung. Một số điểm xét nghiệm tại TP.HCM vì chống dịch mà vi phạm quy tắc khoảng cách, là điều các địa phương cần rút kinh nghiệm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký công điện triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Công điện nêu rõ: Thành phố đã triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19, bước đầu đã khống chế, kiểm soát một số chùm ca bệnh mới phát sinh. Tuy nhiên, trong những ngày qua, vẫn có một bộ phận nhỏ người dân chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và tồn tại tình trạng tập trung đông người tại một số nơi, hàng ngày vẫn có hàng ngàn người từ các địa phương khác trở về Thành phố, mang theo nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; đã xuất hiện một số ca nhiễm tại cơ sở dược phẩm và ca nhiễm được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người có biểu hiện ho, sốt, khó thở,...

Để tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch và chủ động sàng lọc, truy vết, kiểm soát tình hình dịch bệnh, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu: Từ 00h00 ngày 22/7/2021, tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; trừ các lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch, công tác công vụ đảm bảo các yêu cầu, quy định phòng chống dịch được cấp thẩm quyền cho phép.

Hà Nội quyết định cách ly tập trung với tất cả những người trở về từ địa phương có dịch thực hiện Chỉ thị 16. (Ảnh minh hoạ)

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, xây dựng phương án, đảm bảo công tác trực ban 24/24/7, đặc biệt tại các trụ sở cơ quan chính quyền các cấp, các cơ sở y tế tại địa phương để kịp thời xử lý mọi tình huống trong thời gian ngắn nhất.

Chỉ đạo lực lượng chức năng tại cơ sở, tổ phòng chống dịch cộng đồng phối hợp MTTQ cơ sở, các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng, quản lý, giám sát chặt chẽ người dân trở về từ các tỉnh, thành phố khác.

Với những trường hợp về từ TP.HCM và các vùng dịch khác, địa phương sẽ thông báo trên phương tiện truyền thanh cơ sở, ghi rõ thông tin, danh sách, ngày về địa phương để người dân cùng chính quyền giám sát chặt chẽ việc di biến động, giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm từ các vùng dịch khác về.

Đối với Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Thành phố yêu cầu chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, các cơ sở khám chữa bệnh của Thành phố, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã thực hiện chế độ trực 24/7; tăng cường công tác lấy mẫu, xét nghiệm toàn bộ các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm vi rút SARs-CoV-2 như: ho, sốt, khó thở,… tại địa bàn.

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn xây dựng phương án và đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y tế quản lý, cùng phối hợp thực hiện:

Củng cố, mở rộng khoa Hồi sức tích cực để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị người bệnh nặng. Đào tạo, thiết lập nhiều đội, nhóm có đủ năng lực hồi sức tích cực nâng cao như thở máy xâm nhập, ECMO, lọc máu để sẵn sàng đào tạo, hỗ trợ cho các bệnh viện khác trên địa bàn.

Chủ động sẵn sàng chuẩn bị phương án, nguồn lực, trang thiết bị y tế, danh mục thuốc điều trị, vật tư tiêu hao, trang bị phòng hộ và công tác kiểm soát lây nhiễm theo Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế cho đơn vị Hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 nặng, đặc biệt chú ý hệ thống khí nén, oxy trung tâm, máy thở …để mở rộng khả năng thu dung người bệnh, kịp thời ứng phó khi dịch bệnh lan rộng và bùng phát.

Các bệnh viện khẩn trương rà soát năng lực xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và điều kiện an toàn sinh học cấp II để hỗ trợ kịp thời xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo hướng dẫn tại Quyết định số 2245/QĐ-BYT ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế.

Kiểm tra phương án tổ chức các cơ sở cách ly tại các quận, huyện, thị xã, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo triển khai phương án đáp ứng cách ly cho 30.000 và 50.000 người, ưu tiên tổ chức tại các khu vực ngoại thành.

Tối 21/7, Hà Nội thêm 6 ca Covid-19 mới ở cùng một ngõ Tối 21/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết ghi nhận thêm 6 ca dương tính mới với SARS- CoV- 2 tại cộng đồng, thuộc chùm Tân Mai (Hoàng Mai).

Đây được xem là động thái quyết liệt của chính quyền Thành phố Hà Nội nhằm ngăn chặn dịch bùng phát. Việc làm này được nhiều chuyên gia hoan nghênh.

Ông Nguyễn Văn Quang ở Kim Mã Thượng (quận Ba Đình) chia sẻ, ông theo dõi tình hình dịch từ ngày 4/7 trở lại đây, thấy có nhiều ca bệnh trở về từ TP Hồ Chí Minh, dù được yêu cầu cách ly tại nhà nhưng vẫn có những trường hợp đi lại khiến lây nhiễm ra cộng đồng, thậm chí lây cho cả những người thân trong nhà. Đây là điều vô cùng nguy hiểm, bởi người thân không thuộc nhóm đối tượng phải cách ly nên lại đi lại, tiếp xúc với nhiều người chẳng khác gì đi gieo rắc dịch bệnh.

"Tôi ủng hộ quyết định này của Hà Nội. Mong sao, dịch bệnh sớm được kiểm soát không để bùng phát như TP.HCM", ông Quang bày tỏ.

Công văn hoả tốc số: 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 17/7 nêu rõ:

Đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 16) đối với các địa phương: cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện, bổ sung thành phố Cần Thơ và các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày.

Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh, thành phố bổ sung nêu trên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0 giờ 00 phút ngày 19/7/2021.

N. Huyền