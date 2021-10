Nghiện game, nam sinh 14 tuổi uống thuốc diệt côn trùng

Theo người nhà của nam sinh tên V., cậu bé 14 tuổi ham game online. Khi dịch phải nghỉ học và học online tại nhà, cậu bé ngày càng nghiện game hơn. Mâu thuẫn với mẹ vì không bỏ được game, hai mẹ con thường xảy ra cãi vã.

Ngày 201/0, cậu bé thấy cuộc đời mình u uất nên đã nghĩ dại. Cậu chạy ra sau hè, tu một hơi 1/4 chai thuốc trừ côn trùng hoạt chất Abamectin, loại thuốc cực độc có thể gây cho côn trùng, ve mạt ngừng ăn và ngừng sinh trứng ngay lập tức. Chỉ 10 phút sau, cậu sùi bọt mép, co giật và nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Người nhà phát hiện lập tức đưa cậu tới bệnh viện cấp cứu. Triệu chứng ngộ độc nặng xuất hiện trong 12 giờ đầu, cậu đã được sơ cứu, rửa dạ dày, cho uống than hoạt tại bệnh viện địa phương. Sau đó, cậu bé được chuyển lên Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố, V. vẫn hôn mê sâu, còn co giật liên tục, và chụp CT đầu đã ghi nhận phù não rất nhiều.



Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ – Khoa Hồi ức cấp cứu BV Nhi đồng Thành phố cho biết loại thuốc trừ sâu bọ này lại thuộc nhóm chưa có thuốc giải. Mọi nỗ lực của các bác sĩ là hồi sức thần kinh tích cực giảm phù não, an thần, vận mạch cho những triệu chứng ngộ độc Abamectin nặng: hôn mê, suy hô hấp, tụt huyết áp, thỉnh thoảng co giật...

Bệnh nhi nằm cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Một nghiên cứu nhỏ tại An Giang khi ghi nhận 20 trường hợp ngộ độc Abamectin được điều trị tại khoa ICU BV An Giang cách đây vài năm, một nửa bệnh nhân còn quá trẻ, tại độ tuổi nhiều sức sống nhất, 100% có trình độ dưới 12/12 và tất cả đều uống Abamectin tự tử. 5 bệnh nhân nặng nhất đều hôn mê sâu, có co giật, tụt huyết áp và 1 người không may mắn tử vong vì biến chứng suy đa tạng sau đó.



BS Phương Vũ cho biết lứa tuổi niên thiếu tâm lý chưa ổn định, trong khi đó tại nhiều gia đình, dù người lớn có thể đang chịu nhiều gánh nặng trong và sau dịch bệnh, song cha mẹ cũng nên quan tâm tới con cái nhiều hơn.

Sau khi bé điều trị ổn định, bộ phận tâm lý bệnh viện Nhi đồng thành phố sẽ tư vấn giúp bé.

K.Chi