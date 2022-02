NSƯT Tiến Hợi qua đời vì ung thư phổi: Ai dễ mắc căn bệnh này?

NSƯT Tiến Hợi, người đóng vai Bác Hồ, đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 63 lúc 4h sáng nay, 10/2/2022.

Ai dễ mắc ung thư phổi

Một người bạn thân thiết của gia đình đã cho biết, nghệ sĩ qua đời vì căn bệnh ung thư phổi di căn lên não giai đoạn cuối.

Theo thống kê ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư đứng hàng đầu và là nguyên nhân “đứng top” gây tử vong cao nhất trong các bệnh nhân ung thư ở nam giới. Tỉ lệ mắc ung thư phổi ngày càng tăng ở nữ giới do phong trào hút thuốc ở nữ giới gia tăng.



Ung thư phổi được chia thành hai loại chính là ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm khoảng 10 - 15% và ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 85%. Đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ, việc đưa ra phương pháp điều trị thích hợp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó giai đoạn bệnh đóng vai trò tiên quyết.



Ung thư phổi không tế bào nhỏ được phân loại 4 giai đoạn, trong đó giai đoạn III - ung thư đã lan ra hạch bạch huyết ở trung thất, hạch thượng đòn hoặc kích thước u trên 5 cm, xâm lấn các thành phần trong trung thất, thành ngực nhưng chưa có tổn thương di căn xa tại các cơ quan khác trong cơ thể.



Theo PGS Nguyễn Hoài Nam – Giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM những nguy cơ dẫn tới ung thư phổi đó là người đã hút thuốc nhiều. Những người tiếp xúc thụ động với khói thuốc trong thời gian dài cũng rất có hại. Bỏ hút thuốc có thể làm giảm nguy cơ ung thư.

Ngoài ra, những người làm việc trong các môi trường độc hại, ô nhiễm không khí từ kỹ nghệ kim loại nặng hay tiếp xúc với khói thuốc, amiant, công nghiệp hóa dầu, nhựa, khí đốt… cũng là yếu tố gia tăng khả năng mắc ung thư phổi.

Những dấu hiệu sớm ung thư phổi

Hiện nay các ca bệnh ung thư phổi đều phát hiện ở giai đoạn muộn, nhiều trường hợp di căn não, gan… Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, dấu hiệu dễ nhận biết nhất của ung thư phổi đó là:

Ho nhiều

Ho là triệu chứng thường gặp, nhưng cũng dễ bị bỏ qua. Qua nhiều nghiên cứu, ho biểu hiện ở 50-70% các trường hợp, hầu hết người bệnh không được điều trị khỏi bằng các biện pháp điều trị thông thường. Đôi khi ho đi kèm với khàn tiếng, khạc đờm nhuốm ít máu, tùy vào mức độ xâm lấn của khối u trong cơ thể. Đây là một triệu chứng rất không đặc hiệu, có thể xảy ra khi chúng ta cảm lạnh hay mắc cúm thông thường. Nhưng nếu bạn bị ho kéo dài trong vòng vài tuần thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn nên đi khám bác sỹ.

Đau ngực

Là triệu chứng có thể xảy ra ở giai đoạn rất sớm hoặc cũng có thể khi khối u đã di căn đến thành ngực. Đau ngực do ung thư phổi có thể tăng lên khi bạn ho, cười hay hít thở sâu. Vì đau ngực cũng có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nghiêm trọng khác, nên hãy nói với bác sỹ của bạn để được kiểm tra.

Khó thở, khàn tiếng

Nếu bạn nhận thấy giọng nói hay nhịp thở của mình thay đổi, hãy đề phòng. Nhận ra những triệu chứng nhỏ này có thể giúp bạn phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn đầu của bệnh. Các vấn đề về hô hấp như thở khò khè cũng rất quan trọng và không nên bỏ qua.

Ngoài ra, ở giai đoạn muộn người bệnh còn có các triệu chứng toàn thân như mệt mỏi, sụt cân, chán ăn. Để phát hiện sớm bệnh cách tốt nhất là tầm soát ung thư phổi. PGS Nam khuyến cáo nam giới hút thuốc trên 40 tuổi cần sàng lọc ung thư phổi hàng năm. Ngoài ra, những người làm việc trong môi trường độc hại, tiếp xúc thụ động thuốc lá cũng cần được chụp phổi để đánh giá nguy cơ, phát hiện sớm bệnh.

Ung thư phổi là một trong những ung thư có tỷ lệ tử vong cao. Dự phòng bước 1 bằng việc ngừng hút thuốc giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do ung thư phổi.

Sàng lọc ung thư phổi bằng chụp cắt lớp vi tính liều thấp được khuyến cáo do chi phí thấp, giảm nguy cơ tiếp xúc tia xạ so với chụp cắt lớp vi tính thông thường, và giúp giảm tỷ lệ tử vong do ung thư phổi.



K.Chi