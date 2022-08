Đau bụng âm ỉ, đi khám phát hiện nhiều u ở gan, ruột

Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái đã phẫu thuật cắt khối u trực tràng, u gan, ruột non cho nam bệnh nhân.

Ngày 15/8/2022, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đình K. (76 tuổi), thường trú tại phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất hiện đau bụng âm ỉ vùng thượng vị kèm theo mệt mỏi, ăn kém, nhiều ngày không đại tiện được.

Kết quả khám lâm sàng, cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân da niêm mạc nhợt, buồn nôn, ấn đau tức vùng thượng vị, hình ảnh cận lâm sàng cho thấy nhiều hình ảnh mức nước hơi; các quai ruột giãn chứa nhiều dịch, tăng nhu động; hạ vị có ít dịch tư do; hình ảnh nội soi trực tràng ống mềm cho thấy có 01 khối polyp cuống dài, kt 1,5cm và có vài túi thừa; tại vị trí cách hậu môn 33cm có khối u sùi nham nhở gây tắc ruột, chảy máu.

Trước đó bệnh nhân có tiền sử viêm dạ dày, xuất huyết tiêu hoá 2 lần.

Bệnh nhân được chẩn đoán U đại tràng- Polyp lớn trực tràng và chỉ định phẫu thuật mổ cắt đoạn đại tràng cho bệnh nhân.

Lúc 11h30 phút ngày 16/8/2022, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ, sau 04 tiếng phẫu thuật, bác sĩ đã cắt bỏ đoạn đại trực tràng dài khoảng 20cm chứa khối u gồm các polyp nhỏ kích thước 01 cm ở đại tràng sigma và 01 polyp lớn ở đại tràng có kích thước 3cm.

Trong quá trình phẫu thuật, phát hiện khối u gan kích thước 3x5cm và u ruột non, qua hội chẩn 2 khối u này do di căn từ đại tràng và chỉ định cắt u gan và đoạn ruột non.

Hiện tại sức khoẻ bệnh nhân ổn định, trong mổ bệnh nhân được truyền 2 đơn vị khối hồng cầu, hiện đang được điều trị chăm sóc phục hồi tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu và Khoa Ngoại.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bác sĩ Vũ Thế Cầu cho biết bệnh nhân lớn tuổi, do khối u quá lớn nhiều polyp đại tràng gây tắc ruột. Chỉ định phẫu thuật cắt đoạn đại trực tràng chứa polyp và khối u gan, đoạn ruột non là phương pháp tối ưu nhất.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, tầm soát ung thư đại tràng tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán kịp thời.

Các bệnh nhân đã từng phẫu thuật cắt đại trực tràng nên giữ lối sống lành mạnh, tuyệt đối không dùng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá. Không ăn chua, cay, nước ngọt có gas.

Người bệnh cần bổ sung rau xanh, trái cây và tập thể dục đều đặn để có sức khỏe tốt, đẩy lùi bệnh tật, kéo dài tuổi thọ.

Phương Thúy