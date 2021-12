Bệnh viện quá tải ca nặng, F0 đã âm tính tuyến dưới vẫn không nhận

Ngày 26/12, trao đổi với phóng viên, PGS. TS Hoàng Bùi Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Điều trị người bệnh Covid-19 (BV ĐH Y Hà Nội) cho biết, thời điểm này bệnh nhân nặng điều trị tại bệnh viện “tương đối quá tải”.

Theo đó, số bệnh nhân phải thở máy các loại lên tới 40 ca, thở oxy cũng 40 trường hợp.

“Để phục vụ nhóm bệnh nhân này chu đáo giảm tử vong là câu chuyện lớn. Bệnh nhân hết Covid nằm 5 tuần vẫn phải thở máy. Tuy nhiên có thực tế chuyển đi các viện không nơi nào nhận. Vậy sẽ tích luỹ tăng lên”, PGS. TS Hoàng Bùi Hải thông tin.

Nguyên nhân của tình trạng bệnh viện không dám nhận bệnh nhân theo PGS. TS Hoàng Bùi Hải là do “chưa có kinh nghiệm” do đó ông kiến nghị các bệnh viện “cần cởi mở nhận bệnh nhân đã hết Covid-19”.

PGS. TS Hoàng Bùi Hải (trái ảnh) theo dõi bệnh nhân nặng tại BV Điều trị người bệnh Covid-19

Tương tự BS Nguyễn Trung Cấp- PGĐ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại bệnh viện hiện đang tiếp nhận và điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân nặng, trong đó số nguy kịch phải thở từ oxy trở lên khoảng 150 trường hợp.

Cũng giống Bệnh viện Điều trị người bệnh Covid-19 (BV ĐH Y Hà Nội) ở đây xảy ra tình trạng bệnh nhân hết Covid nằm 5 tuần vẫn phải thở máy nhưng chuyển đi các viện khác không nhận.

“Nói chung rất khó khăn, mình phải sử dụng các biện pháp để người ta nhận về. Rất may bệnh nhân của Hà Nội thì các bệnh viện Đức Giang, Thanh Nhàn, Xanh Pôn... nhận tốt còn những chỗ khác thì khó. Theo đó, nhiều tỉnh, nhiều bệnh viện khác chưa triển khai điều trị Covid-19 thì người ta sợ không nhận. Nguyên nhân chủ yếu là do các bệnh viện này sợ thôi”, BS Cấp thông tin.

Việc từ chối nhận bệnh nhân đã hết Covid-19 ở tuyến dưới theo BS Cấp gây áp lực đối với những bệnh viện tuyến cuối. Bởi về mặt nguyên tắc khi bệnh nhân đã âm tính với SARS- CoV- 2 rồi thì không còn nguy cơ lây nhiễm sang người khác.

“Để bệnh nhân lại bệnh viện không có ích lợi gì trong khi lại chiếm mất giường bệnh, mà đáng lẽ có thể nhận được ca khác”, BS Cấp nhìn nhận.

Qua quá trình điều trị, BS Nguyễn Thị Lan Hương, PGĐ BV Thanh Nhàn nhận thấy có một thực tế, việc phân tầng bệnh nhân mắc Covid- 19 ở các cơ sở, các trung tâm y tế hiện còn nhiều tồn tại. Việc phân tầng bệnh nhân chưa chính xác dẫn đến việc quá tải ở những bệnh viện tuyến trên.

Thứ hai những bệnh nhân là người cao tuổi lại cứ để ở nhà, người dân khai báo y tế muộn. Điều này sẽ làm cho tình trạng bệnh nặng lên, nhất là những người chưa tiêm đủ vắc xin.

“Khi bệnh nhân đến viện thường phải ở tầng điều trị nặng hơn. Nhất là người có bệnh lý nền, người cao tuổi, người chưa tiêm đủ vắc xin diễn biến nặng hơn”, BS Hương cảnh báo.

Theo số liệu công bố trên cổng thông tin Cục Quản lý, Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tính đến ngày 25/12, Hà Nội có 10.034 F0 được điều trị tại nhà, 4.840 bệnh nhân điều trị tại khu cách ly và 4.845 đang điều trị tại bệnh viện. Trong đó có 332 nguy kịch, 290 phải thở Mask, gọng kính, 12 trường hợp dùng HFNC và 42 trường hợp phải thở máy xâm lấn.

Với tình trạng gia tăng các ca F0 ở Hà Nội những ngày gần đây với số ca được điều trị tại nhà cũng lên tới hơn 10.000 trường hợp, BS Cấp lưu ý người dân chỉ cần thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế đối với F0 điều trị tại nhà.

“Quan trọng hơn nữa là không gì thay thế được việc theo dõi, kiểm soát của nhân viên y tế. Cho nên dù F0 được điều trị tại nhà thì vẫn phải kết nối với y tế địa phương để nếu có chuyện gì xảy ra thì người ta xử trí được ngay”, BS Cấp nhấn mạnh.

Bổ sung thêm PGĐ Bệnh viện Thanh Nhàn Nguyễn Thị Lan Hương cũng khuyến cáo, người dân phải tiêm vắc xin đầy đủ. Với những bệnh nhân già, cao tuổi có bệnh lý nên khi test dương tính cần phải vào viện ngay để được xử trí kịp thời theo mức độ: nếu nặng thì sẽ được thở oxy, nhẹ thì ở tầng 2.

Khẳng định không có chuyện từ chối nhận bệnh viện ở các tuyến trên chuyển về BV Thanh Nhàn, BS Hương cho biết với những bệnh nhân chuyển nặng sẽ được chuyển lên tuyến trên nhưng sau khi ổn định chuyển về bệnh viện sẽ tiếp nhận hết. Nếu bệnh nhân tiếp tục phải thở oxy nhưng đã khỏi Covid-19 thì được chuyển đến các khoa thông thường trong cùng bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Ngày 5/12, Hà Nội ban hành Hướng dẫn phân luồng, tiếp nhận và điều trị người bệnh Covid-19, theo mô hình 3 tầng điều trị. Trong đó tầng một là tuyến y tế cơ sở và tại nhà; tầng 2 gồm các bệnh viện đa khoa cấp huyện, do thành phố phụ trách; tầng 3 là các bệnh viện tuyến thành phố, hạng I và tuyến Trung ương. Cơ sở điều trị cần chủ động chuyển người bệnh đến các cơ sở điều trị ở tầng thấp hơn để quản lý, điều trị tình trạng ổn định; ưu tiên bố trí giường bệnh tầng 2 và tầng 3 để tiếp nhận bệnh nhân mới.



Theo hướng dẫn phân luồng, bệnh nhân Covid-19 có mức độ lâm sàng không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thuộc tầng 1. Trong đó, nhóm nguy cơ thấp là người từ 3 tháng trở lên đến dưới 49 tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vắc xin, chưa có dấu hiệu bất thường và SpO2 từ 97% trở lên; nhóm nguy cơ trung bình 50-64 tuổi, chưa phát hiện bệnh lý nền và đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc tuổi từ 3 tháng đến dưới 49 tuổi và chưa tiêm đủ liều vắc xin



Hai nhóm này được điều trị tại nhà hoặc trạm y tế lưu động ở quận huyện do trạm y tế, nhân viên y tế, tình nguyện viên... theo dõi, quản lý. Ngoài ra, bệnh nhân được hỗ trợ tâm lý, dinh dưỡng, vận động, theo dõi sức khỏe liên tục, đánh giá nguy cơ. F0 cũng được cung cấp gói chăm sóc tại nhà như thuốc kháng virus, vitamin, nhu yếu phẩm...



Mỗi F0 điều trị tại nhà sẽ cài App để mỗi ngày hai lần điền thông tin chỉ số sức khỏe bản thân; phần mềm được kết nối với trung tâm điều hành để nhân viên y tế theo dõi, kịp thời chuyển tầng điều trị nếu F0 có dấu hiệu bất thường. Các tổ covid cộng đồng, tổ chức đoàn thể như thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ... cùng theo dõi, giám sát F0 tại nhà qua hệ thống công nghệ thông tin.



Những trường hợp F0 thể nhẹ song không đủ điều kiện điều trị tại nhà, sẽ được chuyển đến tuyến y tế cơ sở, trạm y tế lưu động ở xã, phường, thị trấn. Các xã, phường, thị trấn được yêu cầu thiết lập bình quân mỗi đơn vị một trạm y tế lưu động có ít nhất 150 giường bệnh, tổng số hơn 86.000 giường toàn thành phố.



F0 thể trung bình được điều trị tại tầng 2 và tầng 3. Trong đó, người có nguy cơ rất cao như từ 65 tuổi trở lên và chưa tiêm đủ liều vắc xin; mắc bệnh lý nền và chưa tiêm đủ liều vắc xin; tình trạng cấp cứu chuyên khoa, điều trị tại bệnh viện tầng 3 hoặc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và các Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 thuộc tuyến Trung ương.



F0 nặng và nguy kịch điều trị tại tầng 3 gồm các bệnh viện Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông, Xanh Pôn hoặc các bệnh viện trung ương.



Trường hợp đặc biệt như bệnh nhân chạy thận nhân tạo, bệnh nhân HIV, người có bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh lý chuyên khoa cần can thiệp... phân luồng đến bệnh viện phù hợp như viện Tim, Ung bướu, viện Phổi Hà Nội.

