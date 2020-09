4 người tử vong vì sốt xuất huyết: 3 giai đoạn của bệnh cần phải biết

Bắt đầu mùa mưa cũng là thời điểm dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát. Theo ghi nhận chỉ riêng trong tháng 8 năm 2020 tại Bệnh viện Quận thủ đức TP.HCM đã có 132 trường hợp nhập viện do sốt xuất huyết (trong đó có 65 trường hợp là trẻ em).

Tại BV Nhi đồng Thành phố các bác sĩ ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết vào nhập viện trong đó có nhiều ca nặng với các biến chứng suy hô hấp, xuất huyết nặng.

Các bác sĩ cho biết gần đây số ca sốt xuất huyết tăng nhiều và dễ trở nặng được chuyển từ tuyến trước lên khá nhiều. Người dân không nên lơ là và phải luôn chủ động phòng chống bệnh, phải luôn để ý theo dõi những dấu hiệu cảnh báo khi con sốt. Rất nhiều người được chữa trị kịp thời nhưng cũng đã có những người không thể qua khỏi vì sốt xuất huyết.

4 người tử vong vì SXH: 3 giai đoạn của bệnh cần phải biết

PGS Nguyễn Duy Cường – Giám đốc trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho sốt xuất huyết hay còn gọi sốt dengue. Đây là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus. Virus có 4 tuyp Dengue và hàng năm thường xuất hiện từng tuýp 1. Bệnh chủ yếu do côn trùng cụ thể là muỗi truyền và muỗi vằn. Thân con muỗi có vằn. Muỗi này còn truyền cả dịch sốt xuất huyết và bệnh zika gây chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh.

Bệnh thường gặp từ tháng 7, tháng 8 trở đi. Bệnh thường sốt kèm theo sốt xuất huyết. Bệnh có sốt xuất huyết và thoát huyết tương do vậy đặc trưng người bệnh có thể cảm nhận được đó bệnh nhân sốc, giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu và có thể tử vong.

Từ 300 năm trước các nhà khoa học đã mô tả bệnh này và đến năm 1907 người ta phát hiện đó là do virus Dengue. Tuy nhiên, bệnh lẻ tẻ đến tận năm 1953 mới xảy ra dịch lớn ở Philippin từ đó dịch xảy ra thường xuyên hơn ở khu vực Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương. Đến 1974, WHO gọi chung là sốt xuất huyết dengue và đến nay bệnh được chỉ ra do virus truyền gây dịch.

Bệnh không còn lạ lẫm nữa mà đã có ở nhiều nước. PGS Cường cho biết đây là vấn đề công cộng mang tính toàn cầu. Hiện có cả tỷ người đang sống ở vùng có dịch lưu hành.

Mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 39 triệu người mắc, bệnh đang trở thành bức thiết với các nước trong vùng nhiệt đới.

Còn tại Việt Nam theo PGS Cường cho biết từ 2007 đến 2016 số ca mắc tại Việt Nam đều từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn ca. Năm 2006 - 120 nghìn ca. Mỗi năm có khoảng vài chục người tử vong vì sốt xuất huyết.

Những 2017 vụ dịch lớn có khoảng 300 nghìn người mắc và 70 người tử vong đây là con số tăng đột biến.

Trong suốt cuộc đời 1 người có thể nhiễm cả 4 tuyp. Sau mỗi lần nhiễm đều không có kháng thể bảo vệ nên vẫn nhiễm các tuyp khác.

Năm 2019 cũng có 54 người tử vong vì sốt xuất huyết. 8 tháng năm 2020 có 40 nghìn ca nhưng đã có 4 người tử vong. Hà Nội đã có 2 người lớn tử vong và các trường hợp khác ở phía Nam. Mới đầu mùa dịch số ca tử vong như thế thực sự đáng cảnh báo.

Đừng để chết vì sốt xuất huyết

PGS Cường cho rằng sốt xuất huyết điều trị mà dẫn đến tử vong thì rất khó chấp nhận vì vậy làm thế nào để phát hiện sớm sốt xuất huyết rất quan trọng.

Sốt xuất huyết có thời kỳ ủ bệnh khoảng 7 ngày. Khi virus vào máu sẽ nhân lên và nồng độ virus cao trong máu lâm sàng là dấu hiệu sốt. Các triệu chứng rầm rộ thường xuất hiện trong 7 ngày đầu đặc biệt là từ ngày thứ 5.

Chia thành 3 giai đoạn sốt, nguy hiểm, hồi phục.

Giai đoạn 1: Sốt chỉ 3 ngày khá an toàn dù sốt cao có thể điều trị tại nhà.

Giai đoạn 2: Từ ngày thứ 4 đến 6 có thể xảy ra sốc, suy tạng có thể giảm tiểu cầu, máu cô đặc. Người bệnh cần hết sức lưu ý những ngày thứ 4,5 của sốt nguy hiểm có thể nhiệt độ cơ thể tụt xuống.

Vì vậy, khi sốt hạ không có nghĩa là đỡ. Nếu vật vã, đi tiêu ít, đau bụng, mệt mỏi coi chừng sốt xuất huyết đi vào biểu hiện sốc. Đây là giai đoạn nặng nhất.

Giai đoạn 3: Từ ngày thứ 7 là giai đoạn hồi phục, virus thải khỏi cơ thể, tiểu cầu tăng, rối loạn đông máu giảm.

Hạn chế bùng phát dịch sốt xuất huyết như sau:

Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.

Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn.

Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...

Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.

Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

Bác sĩ chỉ ra thủ phạm khiến dị ứng, ho hen kéo dài Mẩn ngứa, ho hen, viêm mũi thường xuyên… rất nhiều bệnh lý gặp phải và tác nhân đó là từ chính những thú cưng trong nhà nhất là chó và mèo.

Khánh Chi