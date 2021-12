Rùng mình với màn cắt mỡ bụng kiểu 'tùng xẻo' của Spa

Ngay sau khi hình ảnh đó chia sẻ, các bác sĩ đều bất bình bởi việc cắt mỡ bụng và tạo hình thành bụng không thể là “cắt – xẻo” như vậy.



PGS Đỗ Quang Hùng – Nguyên trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, BV Chợ Rẫy, cho biết ông cũng “rùng mình” trước hình ảnh đó. PGS Hùng cảnh báo nếu người dân ham làm đẹp mà không có kiến thức, giao bản thân mình cho các spa, cơ sở làm đẹp chui, không đủ điều kiện thì tiền mất tật mang, thậm chí nguy hiểm tới cả tính mạng.

Trong khi các ca tai biến tử vong do làm đẹp vẫn xuất hiện thường xuyên thì các tín đồ của làm đẹp lại “điếc không sợ súng”.



PGS Hùng cho biết việc thực hiện bất cứ can thiệp, phẫu thuật gì phải do bác sĩ chuyên ngành đó thực hiện chứ không phải do các học viên của các spa, các cơ sở làm đẹp tự nhận là bác sĩ thẩm mỹ trong khi đó không được đào tạo qua trường y và chuyên ngành thẩm mỹ.



TS Nguyễn Huy Cảnh, Phụ trách Phó chủ nhiệm khoa Y học thực nghiệm – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết hiện nay nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng tăng cao nhưng phía sau đó cũng có nhiều câu chuyện biến chứng đặc biệt các ca thực hiện ở các cơ sở làm đẹp chui, không do bác sĩ có chuyên môn thực hiện.



Theo bác sĩ Cảnh khi khách hàng có nhu cầu tạo hình thành bụng thì các bác sĩ sẽ thăm khám, làm các xét nghiệm, tư vấn và không phải ai cũng chỉ định được kỹ thuật này.

Cắt mỡ bụng kiểu “tùng xẻo” của Spa

Kỹ thuật hút mỡ và tạo hình thành bụng thường được chỉ định cho những người có trùng da, thành bụng bị sổ và tích nhiều mỡ, khi đứng lớp da và mỡ này xệ xuống làm cho khách hàng khó chịu, nặng nề, bi quan, chán nản.



Chị em phụ nữ sau sinh gây nên tình trạng sổ bụng, giãn thành bụng gây mất cân đối cũng hay thể gặp ở những phụ nữ sau sinh con da và cân cơ thành bụng co hồi kém.



Kỹ thuật này cũng có thể gây biến chứng, nó có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng nếu xảy ra các sai sót hay lỗi kỹ thuật hoặc bản thân bệnh nhân có nguy cơ như yếu tố đông máu, nhiễm trùng, mất nước quá nhiều dẫn đến sốc, tắc phổi do các giọt mỡ đi vào hệ tuần hoàn, có thể gây tổn thương các cơ quan trong ổ bụng nếu không kiểm soát tốt kỹ thuật và dụng cụ hút mỡ.

Một trường hợp tạo hình thành bụng tai biến.

Trong vòng 1 tháng qua tại TP.HCM có 2 người tử vong liên quan tới hút mỡ, lấy mỡ bụng tại Spa. Ngày 8/12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận vụ việc nữ bệnh nhân tên N. (31 tuổi, ngụ Q.8) tử vong sau hút mỡ bụng giờ thứ 14.

Cụ thể, người tự nhận là người nhà của N. khai N. đi hút mỡ bụng vào chiều 5/12 tại một spa. Sau đó, lúc 22 giờ cùng ngày, N. than mệt, cơ thể tím tái nên được đưa vào bệnh viện.

Tuy nhiên, Bệnh viện Nhân dân 115 ghi nhận giờ tiếp nhận bệnh nhân là lúc 3 giờ 20 ngày 6/12. Nữ bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn trước nhập viện; mặc dù đã được y bác sĩ hồi sức tích cực nhưng vẫn không thể cứu được.



Trước đó, chị C.T.C.N. (26 tuổi; ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đã làm phẫu thuật lấy mỡ bụng tại một cơ sở spa "chui" trên đường Thanh Niên, TP Quy Nhơn. Ngay sau đó, chị N. bị chóng mặt, đau đớn tại vết mổ… nên được đưa đến Bệnh viện Bình Định cấp cứu.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Bình Định, chị N. nhập viện với triệu chứng da niêm mạc nhạt, huyết áp giảm, bụng có vết mổ đường ngang dưới rốn dài 25cm, rỉ máu... Sau khi cấp cứu, Bệnh viện Bình Định chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để tiếp tục điều trị.



Theo quy định của Bộ Y tế, các cơ sở được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được thực hiện tiểu phẫu gây tê tại chỗ. Riêng các "đại phẫu" như: nâng ngực; thu gọn thành bụng, mông, đùi; căng da mặt, mông, đùi; các thủ thuật bơm và hút mỡ cơ thể... chỉ các bệnh viện được cấp phép mới đủ điều kiện thực hiện.



Theo các bác sĩ chuyên môn về thẩm mỹ, mổ lấy mỡ bụng, tạo hình thành bụng là một phẫu thuật lớn. Bên cạnh đó, cần có những yêu cầu nghiêm ngặt về y tế cho một phòng mổ đủ tiêu chuẩn và phải sẵn sàng các tình huống cấp cứu. Do vậy, chỉ ở bệnh viện mới đủ chức năng thực hiện chứ không thể làm ở phòng khám tư nhân, nhất là ở một spa chỉ chuyên massage, làm đẹp.



Tuy nhiên, thực tế hiện nay còn rất nhiều cơ sở chưa đủ điều kiện cũng thực hiện hút mỡ bụng điều này rất nguy hiểm.

