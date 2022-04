Kim tiêm gãy ngay trong mặt, mù mắt sau tiêm filler làm đẹp rẻ tiền chỉ… rước hoạ vào thân

“Chị em cần hiểu, tiền nào của nấy, do đó nên cân nhắc trước khi làm đẹp. Đừng để đẹp chưa thấy đâu nhưng phải đau đầu, tốn của đi chữa cái đẹp”, Ths. BS Trần Bảo Khánh nói.

Thời gian gần đây, các bệnh viện thường xuyên tiếp nhận nhiều ca biến chứng sau làm đẹp bằng filler tại các spa, quán cắt tóc gội đầu, nhà riêng…

Mới đây nhất, ngày 25/4, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã tiếp nhận một trường hợp đến viện khám sau khi tiêm filler xóa rãnh mũi má tại tiệm làm tóc.

Tuy nhiên, người phụ nữ này đã gặp sự cố gãy kim tiêm khến đầu kim cắm sâu vào má, toàn bộ kim nằm trong má người bệnh. Sau khi thực hiện chụp CT scanner cho kết quả hình ảnh dị vật khoảng 1cm vị trí phần mềm cánh mũi phải, bệnh nhân được bác sĩ chỉ định thủ thuật lấy dị vật.

Trao đổi thêm với phóng viên Infonet về tình huống này, ThS. BS Nội trú chuyên khoa thẩm mỹ Trần Bảo Khánh - Giám đốc chuyên môn BV Hữu Nghị Quốc tế Hà Nội cho biết, chị em đi làm đẹp tại các cơ sở không có chuyên môn sẽ đối diện với rất nhiều rủi ro, trong đó có tình huống bị gãy kim tiêm như người phụ nữ trên.

“Tình huống gãy kim tiêm filler có thể do 2 nguyên nhân do người tiêm dùng kim kém chất lượng hoặc do kỹ thuật không chuẩn, người thực hiện quá thô bạo, trong khi việc tiêm filler này không phải ai cũng có thể thực hiện được”, Ths. Trần Bảo Khánh cho biết.

Theo đó, nếu kim bị gãy sẽ là một dị vật kim loại nằm ở vùng mặt có cơ cử động. Kim sẽ di chuyển có thể vào mạch máu gây vỡ mạnh, thần kinh gây liệt, .... để lâu có thể bị nhiễm trùng, áp xe. Lúc này tình trạng bệnh của người bệnh sẽ cực kỳ tồi tệ.

Đáng tiếc, dù được cảnh báo rất nhiều nhưng trên thực tế vẫn rất nhiều chị em “tiện cắt tóc, làm luôn cái mắt”, “tiện gội đầu, bơm luôn cái môi”… dẫn đến nhiều hệ luỵ khôn lường.

Trước đó, ngày 11/4, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ - Bệnh viện Bưu điện tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân gặp biến chứng sau tiêm filler làm đẹp. Bệnh nhân có tên là N.T.T.A (39 tuổi) trú tại Hà Nội đến Bệnh viện trong tình trạng sưng nề, tím da đầu mũi và trán, da phỏng rộp mụn thấm dịch. Bệnh nhân có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt.

Chị A cho biết, do mũi thấp nên muốn chỉnh sửa mũi cho cao hơn vì thế chị có tâm sự và được người quen giới thiệu đến một spa gần nhà để thực hiện. Tại đây chị được nhân viên tại spa tư vấn rằng nên tiêm filler trước xem có hợp không thì sẽ thực hiện nâng mũi sau. Cả nể nên chị đồng ý thực hiện với giá là 800.000đ/ 1cc.

Trong quá trình tiêm, chị A thấy đau và tê vùng quanh mũi, miệng nhưng được nhân viên trấn an rằng đó là biểu hiện rất bình thường.

Tuy nhiên, sau 2 ngày thì không những tình trạng trên không khỏi mà da phỏng rộp và nổi mụn thấm dịch nhiều hơn. Do quá sợ hãi, lúc này chị quyết định đến bệnh viện để chữa trị..

Sau khi thăm khám, Ths.Bs Hoàng Mạnh Ninh – Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ - Bệnh viện Bưu điện chuẩn đoán chị A có biểu hiện của tình trạng hoại tử da vùng mũi do tiêm chất làm đầy. Nếu không vào viện nhanh sẽ gây ra biến chứng nặng hơn như mù mắt, mất thị lực...

Bệnh nhân ngay sau đó được các bác sĩ chỉ định tiêm thuốc giải nhằm làm tan filler trước tiên, sau đó điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và chăm sóc vết thương hàng ngày.

Ths.Bs Hoàng Mạnh Ninh khuyến cáo, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của chị em phụ nữ, nhưng làm thể nào để đảm bảo sức khỏe cho bản thân là điều người dân nên hết sức lưu ý.

Theo đó, người dân đừng nghĩ rằng đây là dịch vụ đơn giản, có thể thực hiện tại bất cứ đâu. Việc làm đẹp phải được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa về phẫu thuật thẩm mỹ, có chứng chỉ hành nghề, tại cơ sở có giấy phép hoạt động về lĩnh vực thẩm mỹ.

Ngoài ra, thay vì sử dụng filler chỉ để xem có hợp với mặt mình không thì khách hàng nên thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại các cơ sở y tế uy tín

Đồng tình với quan điểm này, Ths. BS Trần Bảo Khánh cũng nhấn mạnh làm đẹp là nhu cầu chính đáng và bình thường của tất cả mọi người đặc biệt là chị em phụ nữ, tuy nhiên, cần làm đẹp an toàn, tại các cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ uy tín.

“Chị em cần hiểu, tiền nào của nấy, do đó nên cân nhắc trước khi làm đẹp. Đừng để đẹp chưa thấy đâu nhưng phải đau đầu, tốn của đi chữa cái "đẹp". Nếu không may bị tai biến thì nên tới các bệnh viện lớn để được xử trí kịp thời”, Ths. BS Trần Bảo Khánh nhấn mạnh.

