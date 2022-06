Rất nhiều trường hợp khi đến các cơ sở thẩm mỹ thường yêu cầu cắt mí thật to tròn như búp bê. Nhưng thực tế, không phải mí mắt càng to là càng đẹp...

Mắt trợn ngược, đỏ hoe, cay xè

Thời gian gần đây rất nhiều trường hợp tai biến sau làm đẹp, đặc biệt là tại các cơ sở spa chui, mà người thực hiện hoàn toàn không phải do bác sĩ có chuyên môn khiến các bác sĩ thẩm mỹ không khỏi ái ngại.

Mắt trợn ngược, chảy nước ròng ròng chỉ vì thích hai mí to tròn như búp bê

Hàng loạt những trường hợp biến chứng thương tâm sau khi cắt mắt hai mí ở spa chui chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người vẫn nghĩ “cắt mắt dễ ẹc, ai cũng làm được”.

Chia sẻ với phóng viên, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - Tổng Giám đốc một Bệnh viện chuyên thẩm mỹ tại TP Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2019 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 511 ca biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong đó tỷ lệ biến chứng do cắt mắt (mí) là cao nhất, chiếm đến 42%, gần một nửa. Nhiều người vẫn nghĩ đây là một tiểu phẫu đơn giản, nhưng ít ai hiểu rằng chính tiểu phẫu ấy lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỹ thuật cao nhất.

Rất nhiều trường hợp khi đến các cơ sở thẩm mỹ thường yêu cầu cắt mí thật to tròn như búp bê. Nhưng thực tế, không phải mí mắt càng to là càng đẹp. Mỗi người đều có độ dày mí mắt khác nhau, trung bình chiều dày mí đôi từ 6-7mm. Và mỗi người lại phù hợp với một hình dáng đôi mắt và độ rộng khác nhau.

“Bệnh viện chúng tôi thường xuyên nhiều trường hợp mắt trợn ngược, giả trân do cắt quá sâu, hay loại bỏ hết toàn bộ mỡ thừa cần thiết ở mí mắt khiến mắt trở nên vô hồn”, TS. BS Phan Tú Dung cho hay.

Đơn cử như một trường hợp lặn lội từ một vùng quê ở miền Tây tới gặp BS Tú Dung cầu cứu với cặp mắt sưng vù với những đường sẹo cắt chi chít. Spa này đã mạo danh bệnh viện uy tín lừa chị, người thực hiện sai kỹ thuật khiến mắt nữ bệnh nhân sưng to vì cắt quá sâu và to, khiến một bên mắt thậm chí sụp xuống. Chưa kể đến, bệnh nhân có nguy cơ bị cắt đứt cơ nâng mi vì cơ mắt ngày càng bị kéo sụp xuống.

Một trường hợp khác được chẩn đoán là mắt bị trợn ngược do cắt quá sâu, lộ niêm mạc mí dưới khiến mắt luôn trong tình trạng đỏ hoe, cay xè. Theo lời bệnh nhân, cơ sở này đã chắp vá mí mắt rất nhiều lần và dùng cả biện pháp can thiệp khác nhưng đến nay sau hơn một năm, tình trạng biến chứng lại ngày một nghiêm trọng hơn.

“Tôi bị spa mổ đi mổ lại mắt nhiều lần, thậm chí phần mí dưới bị chắp vá manh mún như vá lốp xe”. Sau mổ, nhận thấy mắt bệnh nhân ngày càng lộ do mí dưới bị kéo xuống, cơ sở này đã cắt góc mắt trong để khép mí lại nhưng không được. Tiếp đó, họ đặt chỉ luồn từ trán chạy xuống cánh mũi nhằm kéo phần da mắt lên.

Để xử lý những trường hợp mắt bị trợn người do cắt quá to hoặc quá sâu, Bác sĩ Tú Dung cho biết: “Ekip phẫu thuật phải thực hiện bóc tách toàn bộ vết sẹo mổ cũ, đồng thời một lớp mỡ biểu bì để tạo độ co giãn cho mắt, giúp bệnh nhân nhắm mở thoải mái hơn tránh gây mỏi mắt. Đối với những trường hợp lật mi dưới vì cắt bỏ quá nhiều da, ekip sẽ tiến hành kỹ thuật cao cấp hơn là ghép da để tránh tình trạng lật mi viêm đỏ ngày càng nghiêm trọng hơn”.

Không phải ai, không phải địa chỉ nào cũng được phép cắt mắt

BS Tú Dung nhấn mạnh, nhiều người vẫn cho rằng cắt mắt hai mí chỉ là một tiểu phẫu đơn giản, có thể thực hiện ở bất kỳ spa nào cũng được. Tuy nhiên, đây thực chất là một ngộ nhận hoàn toàn sai lầm.

Thực tế chỉ có các bệnh viện có chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ được cấp phép mới có thể thực hiện các ca phẫu thuật. Trên thị trường hiện có rất nhiều cơ sở spa chui thực hiện làm đẹp trái phép khiến nhiều người rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Ngoài ra, chị em khi làm đẹp cũng cần lưu ý người thực hiện cho mình có phải là bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề không. Có rất nhiều người học thẩm mỹ tay ngang từ các lò đào tạo cấp tốc rồi ra hành nghề, mà không hề qua một trường lớp bài bản hoặc được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên môn. Bởi lẽ đó xảy ra hàng loạt những trường hợp tai biến dị tật sau làm đẹp chui.

Riêng về cắt mí mắt, bác sĩ Tú Dung nhận định phương pháp này thật sự không hề đơn giản, đòi hỏi bác sĩ thực hiện phải có chuyên môn cao và kỹ thuật khéo léo trong việc xác định tạo hình mí cho khách hàng, nếu không, biến chứng là điều rất dễ xảy ra.

Theo đó, công nghệ tái phẫu thuật mắt tương đối khó và phức tạp. Tùy vào cơ địa từng người và tình trạng mắt, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp hợp lý.

Thông thường, có thể diễn ra sau lần phẫu thuật mắt gần nhất từ 3 – 6 tháng để các tế bào da và mỡ mắt được khôi phục bình thường. Khi ấy, đôi mắt mới có thể đáp ứng cho ca tái phẫu thuật mắt tiếp theo.

N. Huyền