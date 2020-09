BS Bệnh viện Mắt Trung ương chỉ ra các lưu ý khi làm đẹp vùng mắt

Gây kích ứng mắt

Mỗi lần trang điểm, chị Hoàng Hà – Hai Bà Trưng, Hà Nội lại bị ngứa bờ mi. Lông mi của chị Hà ngắn nên chị thường đeo mi giả và việc đeo mi giả khiến tình trạng ngứa bờ mi tăng lên.

Gần đây, tình trạng ngứa ngày càng nặng nên chị Hà đến bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết chị Hà bị viêm bờ mi có thể do kích ứng từ việc đeo mi giả.

Bác sĩ Hoàng Cương – Bệnh viện Mắt trung ương, cho biết ông thường xuyên gặp các trường hợp chị em gặp vấn đề sau khi trang điểm vùng mắt.

Theo bác sĩ Cương khi trang điểm vùng quanh mắt cần cẩn trọng và chọn sản phẩm an toàn. Nếu thấy hiện tượng ngứa, chảy nước mắt, đỏ mắt cần dừng ngay. Với các loại mỹ phẩm vùng quanh mắt không nên thử, cần biết rõ mình đang làm gì.

Làm đẹp vùng mắt an toàn

Bác sĩ Cương chia sẻ những lưu ý khi làm đẹp quanh mắt:

Thứ nhất, tránh làm đẹp bằng nhũ óng ánh. Cẩn thận với những vụn kim loại, nhũ óng ánh, bột vụn hay các chất trang điểm khác. Các phần tử này có thể chui vào mắt, nằm lẫn vào film nước mắt và gây kích ứng cho mắt. Các nhũ óng ánh trang điểm là nguyên nhân chính gây xây xước giác mạc, sau đó là viêm nhiễm, đặc biệt với những ai đang đeo kính tiếp xúc. Những mảnh nhũ to hay những đám vùi của nó có thể gây xước mắt, gây cảm giác như có cát hay chất bẩn trong mắt.

Thứ hai, dán mi giả. Nối dài lông mi có thể thực hiện an toàn nếu được làm một cách chuyên nghiệp. Hầu hết việc kéo dài lông mi được thực hiện nhờ dùng nhíp và một loại keo dán có công thức đặc dụng. Cũng có thể dùng các loại lông mi giả có từ tính. Lông mi này được dán trên một đường kẻ mi cũng có các phần tử có từ tính.

Cả loại có từ tính hay dùng keo đều có thể kích ứng các vùng da nhạy cảm quanh mắt, đâm vào mắt hay làm xước giác mạc. Để giảm thiểu các biến chứng này nên đeo lông mi hay dán lông mi giả chỉ vào những dịp đặc biệt, đảm bảo tính chuyên nghiệp khi sử dụng. Nếu thấy có bất kỳ khó chịu nào nên đi khám bác sĩ mắt ngay.

Thứ ba, sử dụng thuốc dưỡng lông mi. Đây là nhóm dược phẩm được bôi vào chân lông mi để kích thích lông mi mọc dài thêm, rậm hơn. Có một vài tác dụng phụ cần lưu ý, do vậy không phải ai cũng dùng được nhóm dược chất này. Bạn có thể thấy rất nhiều sản phẩm làm đẹp tác động vào lông mi được bán thoải mái không cần kê đơn nhưng nhóm kích thích mọc lông mi phải được FDA kiểm chứng. Do vậy những sản phẩm không được FDA kiểm chứng và công nhận an toàn sẽ không an toàn hay có tác dụng kích thích lông mi mọc thực sự. Tốt nhất là trước khi áp dụng phương pháp này bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa Mắt.

Bác sĩ Cương nhấn mạnh trước khi tiến hành trang điểm cần đảm bảo vùng mặt và mi mắt của mình đã được vệ sinh sạch sẽ

Nên bôi các chất làm đẹp ở ngoài đường xám của mi mắt, tránh xa mắt, tránh làm tắc các lỗ tuyến bã nhờn của mi mắt, cả ở mi trên và mi dưới. Các lỗ tuyến này rất quan trọng để tiết ra các chất nhờn bảo vệ bề mặt nhãn cầu.

Khi cần loại bỏ mỹ phẩm quanh mắt, bác sĩ Cương cho biết nên sử dụng Vaseline là chất loại bỏ chất trang điểm ra khỏi mắt rất hiệu quả. Nó trơn, êm dịu với da và giúp chất trang điểm lăn ra ngoài mà không cần kéo hay nhổ chúng.

Dầu gội trẻ em là chất tẩy rửa rẻ tiền, được nhiều bác sĩ mắt khuyên dùng nếu bạn muốn rửa vùng mi hay quanh mắt. Loại xà phòng không gây kích ứng (không gây chảy nước mắt) được khuyên dùng cho những cá thể có tiền sử chắp hay viêm bờ mi để rửa vùng quanh mắt

Khi dùng bất cứ chất tẩy trang gì thì cũng đừng để rơi vào trong mắt. Sau đó rửa chất tẩy trang dưới vòi nước nhẹ nhàng. Dùng miếng bông chùi dọc theo nền của lông mi giả, loại bỏ các chất trang điểm còn sót lại. Cần hết sức thận trọng với các chất tẩy rửa, không dùng chúng trong phạm vi quanh mắt. Làm sạch bằng chất tẩy rửa hay sản phẩm có hạt thô đều có thể gây kích ứng và xây xước cho mắt.

Khánh Chi