Nhiều lần tình một đêm, nam sinh 19 tuổi 'rước' bệnh thế kỷ lúc nào không hay

H. có xu hướng quan hệ tình dục đồng giới, nhiều lần ân ái với bạn tình 'lạ' cậu mắc HIV lúc nào không hay.

N.M.H. (19 tuổi, ngụ tại TP.HCM) tìm tới bác sĩ để khám sàng lọc sức khoẻ. Kết quả xét nghiệm hết sức bất ngờ vì H. dương tính với HIV. Bác sĩ sàng lọc thói quen sinh hoạt thì biết nam sinh viên này có xu hướng quan hệ tình dục đồng tính.

H. không biết lây bệnh từ ai vì cậu có nhiều bạn tình và chủ yếu là bạn tình 'lạ', tình một đêm. Mỗi lần ân ái hầu như không có biện pháp bảo vệ.

H. còn cho rằng quan hệ đường hậu môn thì không thể lây bệnh HIV được nhưng thực chất đây chính là sai lầm dẫn đến cậu mắc căn bệnh thế kỷ mà không biết.

Hay như trường hợp của B.M.N. (21 tuổi, sinh viên năm cuối của một trường đại học) tình cờ phát hiện HIV trong một lần đăng ký hiến máu. Cậu không tin vào kết quả của mình nên đã đến bệnh viện xin kiểm tra lại. Kết quả xét nghiệm N. nhiễm HIV.

Mỗi lần quan hệ tình dục N. đều mang bao cao su ngừa thai cho bạn gái. Tuy nhiên, N. nhớ cách đây khoảng hơn 1 năm trước cậu có quan hệ tình dục với bạn tình là người đồng giới.

N. cho biết cậu không có xu hướng quan hệ tình dục đồng giới nhưng một lần bạn bè lôi kéo “thử cho biết”.

Các bác sĩ tư vấn cho N. đến trung tâm y tế xin đăng ký nhận thuốc kháng virus ARV để điều trị. Nếu theo dõi, điều trị ổn định thì bệnh HIV cũng không còn đáng sợ như trước nữa.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Lê Vũ Tân – Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM, anh từng tiếp xúc và tư vấn cho nhiều trường hợp còn rất trẻ đã mắc bệnh lây qua đường tình dục như HIV, sùi mào gà vì quan hệ đồng giới.

BS Tân cho biết, quan hệ đồng giới thường tiếp xúc bằng “cửa sau”. Mọi người nghĩ rằng tiếp xúc hậu môn an toàn nhưng thực tế nguy cơ trầy xước nhiều hơn và tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục nhiều hơn.

Có những bệnh nhân còn rất trẻ 18, 19 tuổi đã nhiễm bệnh lây qua đường tình dục vì được bạn bè rủ rê lôi kéo quan hệ tình dục đồng giới. Khai thác yếu tố nguy cơ thì bệnh nhân đều không có biện pháp sử dụng bao cao su.

BS Tân cho rằng dù quan hệ tình dục đồng giới hay khác giới thì bạn vẫn phải quan hệ tình dục an toàn, mang theo bao cao su đặc biệt là khi tiếp xúc với bạn tình mới, bạn tình lạ.

Theo thống kê của Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, nam quan hệ tình dục đồng giới đang được cảnh báo là một trong những nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam hiện nay. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm này tăng rõ rệt trong những năm gần đây.

Giám sát trọng điểm năm 2018 chỉ ra tỷ lệ hiện nhiễm trong nhóm này là 10,8%, tăng nhanh so với năm 2011 chỉ là 2,9%. Tỷ lệ nhiễm mới HIV cao trong nhóm nam quan hệ đồng giới cũng tăng lên từng năm.

Một số địa phương người nhiễm HIV mới được phát hiện có tới hơn 50% là nhóm nam quan hệ đồng giới và nhóm này cũng được dự báo có thể trở thành nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số người nhiễm mới HIV được ước tính hàng năm trong thời gian tới.

Nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ HIV ở người đồng tính nam là do hành vi tình dục của người nam có quan hệ tình dục với nam chủ yếu qua đường hậu môn: Hành vi tình dục của họ có thể rất đa dạng, bao gồm quan hệ tình dục qua đường miệng, đường hậu môn, và thủ dâm cho nhau.

Việc quan hệ tình dục qua hậu môn, nếu không áp dụng biện pháp bảo vệ, làm tăng nguy cơ nhiễm một số bệnh lây truyền qua tình dục như nhiễm HIV, chlamydia, lậu, herpes…, bệnh qua đường máu như viêm gan C, viêm gan B và nguy cơ ung thư hậu môn trực tràng do nhiễm virus u nhú người (HPV) và nhiều bệnh truyền nhiễm khác như viêm gan A, thương hàn, salmonella, shigella, amip, E. coli…

Nguy cơ lây nhiễm HIV qua giao hợp đường hậu môn cao hơn so với giao hợp qua âm đạo. Nguyên nhân là do niêm mạc ở trực tràng dễ bị tổn thương và dễ bị virus xâm nhập hơn so với niêm mạc âm đạo.



