Thối của quý vì muốn 'cậu nhỏ' dài hơn

Vì tự ti 'cậu nhỏ' ngắn, nhiều mày râu đã tìm mọi cách để cải thiện cho chiều dài dương vật và đa phần chỉ nhận được hậu quả.

Theo Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E Hà Nội, bệnh nhân bị bạn gái chê dương vật ngắn, nhỏ nên rất tự ti. Anh đến một phòng khám tư nhân để bơm dung dịch silicon trực tiếp vào dương vật nhằm tăng kích thước.

Khi dương vật bị biến dạng do silicon di chuyển, bệnh nhân ngần ngại nên không đến viện khám ngay. Vài tháng sau, cơn đau càng tăng, bộ phận sinh dục thâm tím, khó cương cứng, anh mới đến viện kiểm tra.

Bác sĩ Liên chẩn đoán người bệnh bị nhiễm trùng nặng do bơm silicon không đảm bảo, đến viện muộn nên hoại tử một phần da. Bác sĩ phẫu thuật lấy toàn bộ mảng silicon ra, bỏ vùng da bị nhiễm trùng và lấy da tự thân tạo hình lại dương vật.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Vũ Tân – Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cũng cho biết anh và các đồng nghiệp thường xuyên tiếp nhận các trường hợp nam giới bị tai biến vì muốn lên đời cho 'cậu nhỏ'.

Anh em luôn cho rằng 'cậu nhỏ' của mình quá ngắn phải làm cách nào cho dài ra từ bôi kem tăng kích cỡ cho tới chích thẳng slicon vào. Kết quả, bỏng da cậu nhỏ vì kem, còn hoại tử, thối cả dương vật vì bơm silicon vào.

BS Tân cho biết so với các nước trong khu vực, 'cậu nhỏ' của nam giới Việt không hề ngắn như anh em vẫn nghĩ.



Một khảo sát của BV Bình Dân, chiều dài 'cậu nhỏ' của đàn ông Việt khi cương cứng từ 10 – 12 cm, ở trạng thái mềm là 6 - 7 cm. Đây là chiều dài bình thường của người châu Á. So với châu Âu, Mỹ thì có thể ngắn hơn xíu nhưng đó là do chủng tộc người quy định.



Chiều dài của dương vật phát triển nhiều nhất ở lứa tuổi dậy thì và do testoteron quy định và sau tuổi dậy thì anh em có cố bằng cách nào nó cũng không thể dài được nữa.



BS Tân gặp nhiều anh em tới khám nằng nặc đòi bác sĩ làm sao phẫu thuật cho cậu nhỏ dài ra, có cách nào làm nó dài ra không vì ngắn quá. Nhưng thực tế, khi bác sĩ đo thì hoàn toàn không ngắn mà anh em bị tự kỷ ám thị luôn nghĩ mình ngắn, khó làm bạn gái 'lên đỉnh'.



Ví dụ như một nam thanh niên 28 tuổi tự ti vì cậu nhỏ chỉ có chiều dài 10 cm khi “thức”. Nam thanh niên này luôn muốn làm thế nào để cậu nhỏ dài thêm 2 – 3 cm nhưng sợ không dám mua thuốc bên ngoài dùng.

Nam thanh niên kể với bạn về chiều dài của của 'cậu nhỏ', bạn anh cũng cho rằng như thế quá ngắn vì bình thường của người khác đạt 14-15 cm, người ta còn khuyên cậu nên đi phẫu thuật kéo dài thêm “của quý”.



Đến tìm bác sĩ tha thiết mong 'cậu nhỏ' dài hơn, bácc sĩ đo lại thì chiều dài quá lý tưởng 12 cm khi 'thức' nên giải thích cho nam thanh niên.



BS Tân cho biết ngắn dài đôi khi chỉ là xuất phát từ yếu tố tâm lý. Còn một vài bạn chỉ nghe bạn bè khoe về mình rồi tự khám “cậu nhỏ” rồi vội kết luận nó ngắn trong khi nó không hề ngắn tẹo nào.

Đo dương vật phải đo đúng, đo từ gốc dương vật. Nhiều người vì vùng gốc dương vật có nhiều mỡ, đo bằng thước vải cũng không đúng. Đặt thước cứng sát gốc và đo mới chính xác.



Một cuộc yêu hoàn toàn không phụ thuộc vào chiều dài của dương vật. Các bác sĩ cho rằng bản lĩnh của người đàn ông phụ thuộc vào chiều sâu của trí tuệ, chứ không phải là độ ngắn dài của cái đó. Trong tình dục, độ dài của cậu nhỏ không đảm bảo hạnh phúc mà cần có tình yêu giữa hai người.



BS Tân cho biết có nhiều anh chiều dài dương vật dài hơn bình thường chút nhưng vẫn rối loạn cương, xuất tinh sớm thì cuộc yêu không thể hoàn hảo.

Vì vậy, thay lo tìm cách nào cho cậu nhỏ dài hơn thì anh em có thể tự tìm hiểu các kỹ năng mày râu của mình để chia sẻ với bạn tình khiến cuộc yêu thăng hoa hơn, vui hơn.

