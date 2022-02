Chồng lười làm 'chuyện ấy', vợ 'đứng hình' khi phát hiện thủ phạm

Hai vợ chồng còn rất trẻ nhưng người chồng lại lười làm 'chuyện ấy', thậm chí mỗi tháng chỉ 1, 2 lần rồi lại thôi nếu vợ không gợi ý. Người vợ 'đứng hình' khi phát hiện thủ phạm...

Nghiện thủ dâm

Chia sẻ trên diễn đàn Bí mật eva, chị N.T.K. Đồng Nai, chia sẻ hai vợ chồng chị đều là thế hệ đầu 9X, mới kết hôn được 4 năm nhưng chuyện chăn gối vô cùng tẻ nhạt.



Khoảng 1 năm trở lại đây, chuyện ấy chỉ tính 1-2 lần/tháng. Bản thân chị K. luôn thấy tủi thân vì mỗi lần đều do chị chủ động. Chị K. nghi ngờ chồng ngoại tình bên ngoài, tìm hiểu nhưng đều không có. Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm về nhà và không có gì bất thường, chỉ chuyện chăn gối là bất thường.

Một lần, chị K. ngủ trưa và chồng nằm ở phòng ngoài. Lúc chị đi ra ngoài, qua khe cửa chị nhìn thấy chồng mình đang thủ dâm. Chị K “đứng hình” theo dõi tiếp, nhìn thấy chồng lên đỉnh khi tự thủ dâm, chị K. cảm thấy buồn vô cùng.



Chị tiếp tục theo dõi thêm trong 1 tháng, kết quả chị gặp chồng tự thủ dâm 3-4 lần. Chị K. không biết nên bắt đầu câu chuyện của chồng như thế nào? Chị nhắc khéo chồng “mẹ biết cả rồi đó nha” nhưng chồng chị vẫn không có phản ứng khác trong chuyện đó.

Chồng chán chuyện đó vì nghiện thủ dâm. Ảnh minh hoạ.

BS Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E Hà Nội cho biết những trường hợp nghiện thủ dâm hơn là làm chuyện ấy với vợ như chồng của chị K, không phải hiếm. Những trường hợp này cần phải đi khám bác sĩ nam học để bác sĩ điều trị về tâm lý, sức khoẻ tình dục để có hiệu quả tốt nhất.



Thủ dâm có thể giúp cứu cánh khi ham muốn tình dục không được đáp ứng và tránh lây các bệnh xã hội. Nhưng lạm dụng quá nhiều, lâu dần sẽ mất cảm giác quan hệ thực sự khi gần gũi với bạn tình sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ và hạnh phúc gia đình – BS Liên nói.



Làm gì khi chồng chán 'chuyện ấy'



Đàn ông cũng có người có ham muốn liên tục nhưng cũng có những người “chán” chuyện ấy là điều bình thường. Nhưng phụ nữ nếu không muốn có thể từ chối còn nam giới thì khi họ được phụ nữ gợi mở mà chán, không có nhu cầu thì họ cũng đau đầu với đủ các lý do đặc biệt là các bà vợ nghi ngờ chồng đã “no xôi, chán chè” ở bên ngoài nên không còn tha thiết gì với vợ.



BS Liên từng gặp một trường hợp nam giới mới ngoài 40 tuổi nhưng mỗi tháng chỉ có 1,2 lần, người đàn ông này lại ngại nói chuyện với vợ. Khi đến khám thì bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn cương. Bệnh nhân chia sẻ tuổi thanh niên rất khoẻ, ngày nào cũng có thể làm chuyện ấy được nhưng vừa bước qua tuổi tứ tuần thì tự nhiên không còn ham muốn, cậu nhỏ cảm thấy “mệt” không chịu hợp tác nên anh cũng giảm nhu cầu ân ái vì không thực hiện được nghĩa vụ của phái mạnh nên không còn thiết tha gì chuyện đó.



Có đủ lý do khiến mày râu chán chuyện chăn gối như suy giảm testosteron, stress căng thẳng trong công việc, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm…và cũng có những lý do từ chính người phụ nữ. Nhiều phụ nữ coi chuyện ân ái là bình thường, không biết làm mới mình trong phòng ngủ cũng khiến cho chồng cảm thấy nhạt nhẽo nên lâu dần không còn hứng thú.



BS Liên khuyến cáo các cặp vợ chồng hiện nay đời sống tình dục không cần là chuyện bí mật như ngày xưa nữa mà đời sống vợ chồng hiện nay thông thoáng hơn, hai vợ chồng có thể trò chuyện về chuyện đó như thế nào, cùng nhau chủ động làm mới chuyện chăn gối để cả hai cảm thấy cùng vui vẻ, thoải mái. BS Liên cho biết nếu người vợ thường xuyên làm mới mình, chủ động hơn trong chuyện phòng the chắc chắn “lửa yêu” của mày râu cũng phát huy theo.

Nếu một người chồng đã quan hệ tình dục thường xuyên với vợ và bỗng nhiên dừng lại, tuy vẫn yêu vợ nhưng không thể thực hiện nghĩa vụ của người chồng, không có nguyên nhân rõ ràng, BS Liên khuyên người bệnh nên đi khám bác sĩ để tìm ra nguyên nhân và có phương hướng điều trị thích hợp.

K.Chi

