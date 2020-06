Các chuyên gia cho rằng sinh con to lo nhiều hơn mừng bởi đứa trẻ sơ sinh trên 4000 gram có nguy cơ suy hô hấp, hạ đường huyết sơ sinh cao hơn đứa trẻ sơ sinh có cân nặng bình thường.

Vừa sinh ra đã phải cấp cứu

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã mổ sinh cho bé nặng gần 5,4kg. Mẹ của cháu bé là chị Nguyễn Thị Thu Khuyên sinh năm 1989 ở Ý Yên, Nam Định.

Trước đó, khi thăm khám, siêu âm bác sĩ đánh giá thai đa ối, trọng lượng thai lớn hơn mức bình thường, dự kiến trên 5000g. Tử cung đã có cơn co chuyển dạ nên chuyển phòng mổ cấp cứu.

Gia đình chị Khuyên đăng ký sinh mổ khoa thường và yêu cầu BSCKII Nguyễn Xuân Hải phó khoa D5. Kíp bác sĩ đã mổ lấy thai bằng đường rạch ở bụng, bé trai ra đời an toàn với cân nặng 5390gr trước sự bất ngờ của mẹ và ê kíp phẫu thuật.

Nhiều người đã vào chúc mừng và “trộm vía” con lớn quá. Tuy nhiên, theo các bác sĩ sinh con to không được khuyến khích nhiều bởi nguy cơ của các bé sinh ra nặng cân nguy hiểm hơn các bé khác.

Bé N.K.V. (Hà Nội) khi sinh ra nặng 4,7kg. Từ khi chào đời, V. đã không thở được, suy hô hấp nặng, người tím lịm, phải thở máy tức thì và chuyển sang Bệnh viện Nhi trung ương. Hơn 10 ngày điều trị trong bệnh viện với đồng thời một loạt bệnh lý nhiễm trùng máu, suy hô hấp, hạ đường huyết, đến giờ bé V. vẫn đang được chăm sóc đặc biệt.

Chuyên gia sản khoa: Đẻ con to lo hơn mừng

Anh Tuấn bố của bé, người theo con suốt hành trình điều trị - vẫn không hết ngỡ ngàng khi nguy cơ của những bệnh lý nguy hiểm mà con anh phải chịu đựng lại từ chính cân nặng quá cỡ của bé.

Anh Tuấn kể từ khi bé 28 tuần đưa vợ đi siêu âm, bác sĩ thông báo cân nặng của bé về ai cũng mừng vì mới 28 tuần mà cân nặng như bạn 33 tuần. Nhưng sau đó 30 tuần đi khám ở bệnh viện phụ sản tỉnh, bác sĩ nói rất rõ ràng con tôi to hơn so với tuổi thai nên mẹ phải giảm ăn nếu không sinh ra bé sẽ rất to.

Nhưng cứ nghĩ con to là thích, kể cả đẻ mổ. Anh Tuấn kể hai vợ chồng xác định đẻ mổ cũng được. 38 tuần, siêu âm bé đã 4,3 kg và gia đình quyết định mổ đẻ.

Kho mổ ra, bé đã bị hạ đường huyết sơ sinh nên phải nhập viện điều trị gấp.

Chị Đỗ Thu Hằng, Long Biên, Hà Nội không thể nào quên khoảnh khắc chị sinh mổ, bên cạnh chị là cả ê kíp cấp cứu sơ sinh chờ sẵn bởi vì chị mang thai con quá to. Chị Hằng sinh bé thứ nhất, được tẩm bổ kỹ quá dẫn tới thai nặng hơn 4kg. Khi sinh, bác sĩ lo lắng ảnh hưởng tới em bé vì nguy cơ hạ đường huyết sau sinh nên gia đình chị Hằng đặt phòng mổ theo giờ và có ê kíp bác sĩ hồi sức nhi chờ sẵn để điều trị cho bé nếu có biến chứng.

Sau sinh, bé được đưa đi theo dõi cả tuần để phòng hạ đường huyết sơ sinh, phòng nhiễm khuẩn sơ sinh. Chị Hằng kể sau khi sinh bé đầu, chị Hằng vẫn chưa dám sinh bé thứ hai vì cảm xúc ca mổ sinh vẫn ám ảnh.

Con to mừng hay lo?

TS Nguyễn Hữu Trung - Trưởng Phòng khám Phụ Sản- Bệnh viện Đại học Y Dược (cơ sở 2) cho biết trẻ sơ sinh đủ tháng bình thường có trọng lượng từ 2500 gram đến 3999 gram. Nếu trọng lượng của trẻ từ 4000 gram trở lên, trẻ được xem là có cân nặng quá lớn và được gọi là trẻ sơ sinh con to. Đối với nhóm trẻ sơ sinh con to, các nhà nhi khoa chia thành 3 loại là loại 1 (4000 gram- 4500 gram), loại 2 (4500 gram đến 5000 gram) và loại 3 (> 5000 gram).

Các nhà nhi khoa quan tâm đến những trẻ sơ sinh con to này vì nguy cơ bệnh tật trong giai đoạn sinh đẻ, sau sinh và khi trẻ lớn hơn đều tăng cao hơn so với những trẻ có trọng lượng lúc sinh bình thường (từ 2500 gram đến 3999 gram).

Trẻ sơ sinh con to trên 4000 gram có nguy cơ cao bị chấn thương khi sinh. Đó là biến chứng kẹt vai thai nhi ở khung chậu của người mẹ sau khi đầu thai nhi đã ra khỏi cửa mình người phụ nữ.

Nguy cơ chấn thương xương, khớp và có thể cả các dây thần kinh của thai rất cao. Đây là những tình huống rất khó khăn, rất khó tiên lượng trước được thai nhi con to có thể gặp phải khi trải qua cuộc chuyển dạ sinh ngả âm đạo.

Ngay sau sinh, trẻ sơ sinh lớn ký có thể có những nguy cơ như hạ đường huyết, nguy cơ suy hô hấp. Các nghiên cứu cho thấy những trẻ sơ sinh càng lớn ký, nguy cơ phải nhập các đơn vị chăm sóc nhi khoa đặc biệt càng cao. Ngoài ra, khi lớn lên, những trẻ này rất dễ bị béo phì, đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa khác.

Bà mẹ mang thai con to cũng nguy hiểm khi phải trải qua cuộc sinh sẽ đối diện nhiều nguy cơ. Đó là nguy cơ phải mổ sinh, chấn thương cơ quan sinh dục khi sinh ngả âm đạo, băng huyết sau sinh, vỡ tử cung…

