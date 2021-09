Ngày 3/9: Thêm 14.922 ca mắc COVID-19, có 11.344 bệnh nhân khỏi

Mặt nạ chống độc, chống bụi có chống được Covid-19? Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhiều người sợ biến thể Delta nên tìm các vật dụng phòng dịch cao cấp hơn các loại khẩu trang thông thường, như khẩu trang N95, thậm chí là khẩu trang dạng mặt nạ chống độc có phin lọc bụi, virus, vi trùng.

Thông tin các ca mắc mới COVID-19

- Tính từ 17h ngày 02/9 đến 17h ngày 03/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19ghi nhận 14.922 ca nhiễm mới, trong đó 28 ca nhập cảnh và 14.894 ca ghi nhận trong nước tại TP HCM (8.499), Bình Dương (3.676), Đồng Nai (986), Long An (564), Tây Ninh (267), Tiền Giang (154), Kiên Giang (104), Đồng Tháp (82), Đà Nẵng (81), Bình Thuận (75), An Giang (62), Khánh Hòa (61),

Hà Nội (58), Bà Rịa - Vũng Tàu (39), Nghệ An (37), Quảng Ngãi (24), Phú Yên (19), Bình Định (17), Thanh Hóa (15), Cần Thơ (10), Gia Lai (10), Đắk Nông (9), Bình Phước (8 ), Vĩnh Long (8 ), Trà Vinh (5), Hà Tĩnh (5), Bến Tre (5), Cà Mau (4), Quảng Nam (3), Nam Định (2), Bạc Liêu (2), Bắc Ninh (1), Hậu Giang (1), Bắc Giang (1) trong đó có 9.275 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.708 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 2.536 ca, Bình Dương giảm 828 ca, Đồng Nai tăng 183 ca, Long An giảm 19 ca, Tây Ninh tăng 205 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 501.649 ca nhiễm, đứng thứ 53/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.103 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 497.391 ca, trong đó có 267.894 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (241.084), Bình Dương (126.408), Đồng Nai (26.314), Long An (23.785), Tiền Giang (10.290).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 11.344

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 270.668

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.491 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.122

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.295

- Thở máy không xâm lấn: 179

- Thở máy xâm lấn: 867

- ECMO: 28

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 338 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (250), Bình Dương (44), Cà Mau (30), Đồng Tháp (5), Hà Nội (2), Đắk Lắk (2), Tiền Giang (2), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Khánh Hòa (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.476 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 715.672 xét nghiệm cho 1.223.119 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 16.063.195 mẫu cho 37.033.557 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COIVD-19

Trong ngày 02/9 có 283.221 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 20.831.478 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.872.356 liều, tiêm mũi 2 là 2.959.122 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều ngày 3/9

- Cả thế giới có 220.073.507 ca nhiễm, trong đó 196.742.745 khỏi bệnh; 4.558.955 tử vong và 18.771.807 đang điều trị (105.682 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 150.726 ca, tử vong tăng 3.128 ca.

- Châu Âu tăng 29.384 ca; Bắc Mỹ tăng 19.153 ca; Nam Mỹ tăng 419 ca; châu Á tăng 98.219 ca; châu Phi tăng 1.878 ca; châu Đại Dương tăng 1.673 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 55.393 ca, trong đó: Malaysia tăng 19.378 ca, Thái Lan tăng 14.653 ca, Philippines tăng 20.310 ca, Campuchia tăng 491 ca, Lào tăng 146 ca, Singapore tăng 219 ca, Đông Timor tăng 196 ca.

Tối 3/9, Hà Nội thêm 15 ca mắc Covid-19, 13 ca ở Thanh Xuân Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, trong chiều nay (3/9) ghi nhận 15 bệnh nhân Covid-19, trong đó 13 ca tại khu cách ly và 2 ca tại khu vực phong tỏa.

Theo suckhoedoisong.vn