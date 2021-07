Sáng 15/7: Thêm 805 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh đã 603 ca

Thứ trưởng Bộ Y tế lý giải việc F0 cách ly tại nhà phải qua 10 ngày ở bệnh viện PGS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại TP.HCM, cho biết dù cách ly tại nhà F0 vẫn phải đảm bảo không có khả năng lây nhiễm cho cộng đồng mới được cách ly tại nhà.

Tình hình xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng:

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.204.503 xét nghiệm cho 10.722.979 lượt người.

- Số ca đang điều trị âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 307

+ Lần 2: 114

+ Lần 3: 81

- Tổng số ca tử vong trong ngày 14/7: 06 ca.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.624 ca.

- Có thêm 25.377 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 14/7/2021. Như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.146.767 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó:

+ Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.859.995 người.

+ Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 286.772 người.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 6h ngày 15/7

- Cả thế giới có 189.097.755 ca mắc, trong đó 172.660.644 khỏi bệnh; 4.073.269 ca tử vong và 12.363.842 đang điều trị.

- Trong ngày, Châu Âu tăng 129.295 ca; Bắc Mỹ tăng 46.524 ca; Nam Mỹ tăng 97.213 ca; châu Á tăng 210.186 ca; châu Phi tăng 30.233 ca; châu Đại Dương tăng 110 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 81.119 ca, trong đó: Indonesia tăng 54.517 ca, Malaysia tăng 11.618 ca, Thái Lan tăng 9.317 ca, Myanmar tăng 7.083 ca, Philippines tăng 3.806 ca, Campuchia tăng 915 ca, Đông Timor tăng 54 ca, Singapore tăng 60 ca, Lào tăng 75 ca, Timor-Leste tăng 54 ca.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 18h30 ngày 14/7 đến 6h ngày 15/7 có 805 ca mắc mới (BN37435-38239):

+ 04 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (2), Ninh Bình (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

+ 801 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (603), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (36), Phú Yên (18), Khánh Hòa (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Hà Nội (11), Hưng Yên (10), An Giang (8), Ninh Thuận (7), Đắk Nông (1); trong đó 725 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 15/7:

- Việt Nam có tổng cộng 36.280 ca ghi nhận trong nước và 1.959 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 34.710 ca, trong đó có 6.850 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

- Có 05 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

- 1 CA (BN37435) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 62 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 12/7/2021 nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- 1 CA (BN37436) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 30/5/2021 nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA (BN37456) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình: nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ngày 10/6/2021, từ Nhật Bản nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Cam Ranh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hoà. Sau khi hoàn thành cách ly 21 ngày chuyển cách ly tại nhà ở tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- 1 CA (BN37504) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 50 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 29/6/2021 nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca ghi nhận trong nước:

- 8 CA (BN37437-BN37444) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 4 ca là các trường hợp F1; 4 có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 10 CA (BN37445-BN37454) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- 1 CA (BN37455) ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; là F1 của BN28474, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

- 36 CA (BN37457-BN37492) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 12-14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Khu điều trị F0 Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp.

- 18 CA (BN37493-BN37503, BN37538-BN37544) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 17 CA (BN37505-BN37521) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 9 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- 11 CA (BN37522-BN37530, BN37545-BN37546) ghi nhận tại TP. Hà Nội: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 7 CA (BN37531-BN37537) ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận: 1 ca là F1 của BN26635; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

- 18 CA (BN37547-BN37564) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: liên quan đến BN17725, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 72 CA (BN37565-BN37636) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 16 ca là các trường hợp F1; 47 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 9 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 603 CA (BN37637-BN38239) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 547 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 56 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tối 14/7: Thêm 829 ca mắc Covid-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 2.934 ca Bản tin dịch tối 14/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 829 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày là 2.934, trong đó riêng TP Hồ Chí Minh là 2.229 ca.

Theo suckhoedoisong.vn