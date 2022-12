(Bấm F5 để thấy kết quả bóng đá mới nhất)

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay

Argentina: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez

Tuyển Argentina đã có 2 lần vô địch World Cup vào các năm 1978, 1986. Họ vượt qua Australia 2-1 ở vòng 1/8 trong nỗi lo lắng vào cuối trận.

Hà Lan có 3 lần vào chung kết World Cup các năm 1974, 1978 và 2010 nhưng đều thua trận. Tại vòng 1/8, đội bóng châu Âu vượt qua Mỹ 3-1.

Xét về chất lượng đội hình và phong độ, Argentina được đánh giá nhỉnh hơn Hà Lan. Điều quan trọng nhất là Argentina sở hữu siêu sao Messi, người có thể định đoạt trận đấu chỉ trong khoảnh khắc.

So với những đội bóng mà Argentina đã vượt qua, Hà Lan là đối thủ đáng gờm nhất. Khả năng phòng ngự, chuyển đổi trạng thái cũng như tấn công của “Cơn lốc màu da cam” được đánh giá cao hơn nhiều so với Mexico, Ba Lan hay Australia. Do đó, đây là trận đấu không hề dễ dàng với đại diện Nam Mỹ.

Trong khi đó, Hà Lan đang có phong độ ấn tượng tại World Cup 2022. Sở hữu đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến cùng lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả đã giúp họ có được tấm vé vào vòng tứ kết. Cách đá của Hà Lan không quá phức tạp, dựa vào tốc độ của hai cánh để khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Dưới sự dẫn dắt của Louis van Gaal, Hà Lan đang có chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp. Lần gần nhất họ thua trận là thất bại trước CH Czech tại vòng 1/8 EURO 2020.

Tính ở đấu trường World Cup, Hà Lan cũng đang có chuỗi 11 trận bất bại (không tính loạt luân lưu), kể từ trận thua Tây Ban Nha ở chung kết năm 2010.

Đối đầu với đội tuyển Argentina có đẳng cấp cao là một thử thách vô cùng khó khăn dành cho thầy trò HLV Louis van Gaal. Tuy nhiên, nếu chơi đúng phong độ, Hà Lan hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng.

Thông tin lực lượng

Hà Lan đã quen với ca chấn thương của De Vrij. Người thay thế anh là Timber đang thi đấu tốt. Trái ngược lại, Argentina lại đau đầu với chấn thương hông của De Paul. Tiền vệ này đang bỏ ngỏ cơ hội ra sân.

Vắng anh, chắc chắn tính chiến đấu của Argentina nơi tuyến giữa sẽ giảm sút rất nhiều. Bên cạnh đó, Argentina cũng mong đợi từng giờ tình hình sức khỏe của Di Maria và Papu Gomez.

Thông tin bên lề - Hai đội từng gặp nhau 9 lần trước đây, Hà Lan đã thắng 4, trong khi Argentina chỉ thắng 3, còn lại 2 kết quả hòa. - Tại đấu trường World Cup, 2 đội đã có 5 lần gặp nhau, mỗi đội đã có 2 chiến thắng, còn lại 1 kết quả hòa. - Hà Lan mới chỉ thua 1/9 lần đối đầu với Argentina trong quá khứ (thắng 4, hòa 4 trận). - Hai cuộc chạm trán gần nhất giữa Hà Lan và Argentina tại World Cup đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0 (năm 2006 và 2014). - Hà Lan đều giành quyền đi tiếp trong 3 lần góp mặt tại vòng tứ kết World Cup gần đây (năm 1998, 2010, 2014). - Argentina chiến thắng 4/5 trận đấu gần đây.

Thục Anh