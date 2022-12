Xem video bàn thắng Bồ Đào Nha 6 - 1 Thụy Sĩ (Nguồn: VTV)

Cầu thủ ghi bàn:

Thụy Sĩ: Manuel Akanji (58')

Bồ Đào Nha: Goncalo Ramos (17', 51', 66'), Pepe (33'), Rafael (56'), Rafael Leao (90'+2)

Đội hình xuất phát:

Bồ Đào Nha (4-3-1-2): Diogo Costa (22), Diogo Dalot (2), Pepe (3), Ruben Dias (4), Raphael Guerreiro (5), Otavio (25), William Carvalho (14), Bernardo Silva (10), Bruno Fernandes (8), Goncalo Ramos (26), Joao Felix (11)

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Yann Sommer (1), Edimilson Fernandes (2), Fabian Schar (22), Manuel Akanji (5), Ricardo Rodriguez (13), Remo Freuler (8), Granit Xhaka (10), Xherdan Shaqiri (23), Djibril Sow (15), Ruben Vargas (17), Breel Embolo (7)

Ronaldo không có tên trong đội hình xuất phát, nhưng Bồ Đào Nha đã có một thế trận tấn công mạch lạc và có một chiến thắng đậm mà ít ai ngờ tới.

Và ngôi sao sáng nhất là Goncalo Ramos khi tiền đạo trẻ trong một ngày thay thế Ronaldo đã có cho mình một hattrick và đó cũng là hattrick đầu tiên tại World Cup năm nay.

Goncalo Ramos chơi rất hay với 3 bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ

Như vậy, 4 cặp đấu của vòng tứ kết được xác định gồm: Croatia vs Brazil, Hà Lan vs Argentina, Maroc vs Bồ Đào Nha và Anh vs Pháp.

Minh Châu