Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân và các lực lượng chức năng điều tra và truy bắt hung thủ khiến 2 người đàn ông ở xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân) tử vong nghi do bị sát hại trong đêm.