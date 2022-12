Thông tin bên lề - Argentina đang tham dự trận chung kết World Cup lần thứ 6, chỉ có Đức (8) tham dự nhiều hơn. Họ đang tìm kiếm chiếc cúp vô địch lần thứ ba cùng với các năm 1978 và 1986, nhưng thất bại sẽ khiến đoàn quân Albiceleste có nhiều trận thua nhất trong các trận chung kết World Cup (4, ngang với Đức). - Pháp đã lọt vào trận chung kết World Cup lần thứ 4, tất cả đều kể từ năm 1998 (1998, 2006, 2018, 2022). Con số này cao gấp đôi so với bất kỳ quốc gia nào khác trong thời kỳ này. - Đây sẽ là cuộc gặp gỡ thứ 4 tại World Cup giữa Argentina và Pháp. Đại diện Nam Mỹ đã thắng 2 trong 3 trận trước đó. - Pháp bất bại trong 10 trận gần nhất tại World Cup trước các quốc gia Nam Mỹ (thắng 6, hòa 4). - Đây sẽ là trận chung kết World Cup thứ 11 được tranh tài giữa một quốc gia Nam Mỹ và châu Âu. - Trong hai giải đấu World Cup gần nhất, hai cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất sau một pha thực hiện (di chuyển hơn 5 mét với bóng) là Lionel Messi của Argentina (27) và Kylian Mbappé của Pháp (22). - Cùng với Messi, Kylian Mbappe là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup, với 5 bàn thắng và trung bình 2,0 cú sút trúng đích mỗi trận. - Antonie Griezmann hiện có trung bình 3,4 đường chuyền quan trọng mỗi trận và tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 85%. Griezmann cũng có 3 đường kiến ​​tạo tính đến thời điểm hiện tại. - Argentina đã ghi được 12 bàn thắng tại World Cup cho đến nay, trong đó Alvarez ghi 4 bàn và Messi có 5 pha lập công. - Argentina đã phải chịu thất bại gây sốc trong trận mở màn trước Ả Rập Saudi. Đó cũng là trận thua duy nhất của Argentina trong 42 trận gần đây nhất. Ngược lại, Pháp chỉ thắng 6 trong 12 trận gần nhất nên nhìn chung đội bóng Nam Mỹ đang tiến vào Chung kết với thành tích nhỉnh hơn hẳn. Thống kê trọng tài Trọng tài chính: Szymon Marciniak (người Ba Lan). - Szymon Marciniak được coi là một trong những trọng tài xuất sắc nhất Ba Lan - Từng làm trọng tài trận Chung kết Siêu cúp UEFA 2018 - Trở thành trọng tài được FIFA công nhận vào năm 2011 - Bắt chính 550 trận trong sự nghiệp, rút 2213 thẻ vàng, tỉ lệ 4,02 lần/trận - 67 lần rút thẻ đỏ trực tiếp, tỉ lệ 0,12 lần/trận - 244 lần thổi phạt Penalty, tỉ lệ 0,44 lần/trận - Ông bắt chính 39 trận tại cúp C1 châu Âu, rút 150 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ và 17 lần thổi phạt Penalty - Tại World Cup 2022, ông bắt chính 2 trận ( Pháp vs Đan Mạch) và (Argentina vs Australia). Tổng cộng rút 5 thẻ vàng, 0 thẻ đỏ, 0 lần thổi penalty.