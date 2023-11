Israel nói châu Âu nên tham gia xung đột, Mỹ phản đối không kích bệnh viện

“Châu Âu và toàn thế giới phải đoàn kết để giải phóng Gaza khỏi Hamas”, ông Cohen viết trên mạng xã hội X.

Ngoại trưởng Israel cho hay, ông và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đã đến thăm Kibbutz Beeri, nằm gần biên giới với Dải Gaza, tại đây họ nói chuyện với người dân địa phương và đại diện của quân đội Israel.

“Chúng tôi đã nói với ông Borrell về sự khủng khiếp của vụ tấn công hôm 7/10”, ông Cohen nói.

Theo Bộ trưởng Cohen, chuyến thăm của ông Borrell “là một chuyến thăm quốc tế quan trọng nhằm tăng cường sự ủng hộ quốc tế dành cho Israel”.

Trong khi đó, quan chức cấp cao EU bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc xung đột với Hamas và quyền tự vệ của Israel, đồng thời kêu gọi thả con tin ngay lập tức.

Ảnh: Reuters

Mỹ phản đối không kích bệnh viện ở Gaza

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Washington phản đối các cuộc không kích của Israel vào các bệnh viện ở Dải Gaza và lo ngại về các cuộc không kích vào một bệnh viện của Jordan.

“Chúng tôi lo ngại và không muốn các cuộc không kích vào bệnh viện. Chúng tôi muốn các bệnh viện được bảo vệ”, ông Miller nói. Đồng thời, khi bình luận về các nhân viên y tế Jordan bị thương trong vụ tấn công vào bệnh viện dã chiến ở Gaza, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình hình bị thương của các nhân viên y tế.

Theo ông, Hamas tiếp tục sử dụng các bệnh viện để làm nơi ở cho các chiến binh, nhưng Mỹ không muốn các cuộc không kích vào các cơ sở y tế.

“Chúng tôi không muốn chứng kiến ​​các vụ xả súng trong bệnh viện, chúng tôi muốn bệnh nhân được an toàn. Do đó, chúng tôi đã kêu gọi sơ tán bệnh nhân bất cứ khi nào có thể và chúng tôi sẽ hỗ trợ các tổ chức nhân đạo quốc tế trong việc sơ tán để bệnh nhân được đưa đến nơi an toàn”, ông Miller nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, Israel sẽ tiến hành các hoạt động quân sự hạn chế gần các bệnh viện.

“Với những gì đã xảy ra tại Bệnh viện Al Shifa, Israel sẽ cố gắng thực hiện các hoạt động theo cách giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, để chỉ các chiến binh Hamas bị ảnh hưởng chứ không phải dân thường”, ông Miller lưu ý.