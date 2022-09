Kể từ 4h00 ngày 30/9, lực lượng chức năng đã lập chốt cấm đường Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân.

Sáng 30/9, thông tin từ chính quyền xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, do nước từ thượng nguồn của sông La (Hà Tĩnh) và sông Lam (Nghệ An) đổ về nhanh nên đoạn đường QL1A, nối huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với TP Vinh (Nghệ An) đã bị ngập nước. Lực lượng chức năng đã lập chốt, chăng dây, cấm tất cả các phương tiện qua lại.

Tại ngã tư thị xã Hồng Lĩnh, lực lượng chức năng cũng lập rào chắn, hướng dẫn các phương tiện muốn đi TP Vinh (Nghệ An) thì rẽ theo Quốc lộ 8B ra đường tránh để di chuyển.

Theo đó, vào khoảng 4h sáng nay (30/9) nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn 5 xã Xuân Lam đã bị ngập. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân và chính quyền xã Xuân Lam tiến hành rào chắn để cấm đường.

Ghi nhận của PV Infonet tại hiện trường, khoảng 500m (từ Km475+900 – Km476+400) đã bị ngập, chỗ sâu nhất khoảng 60cm, nước chảy xiết. Mọi phương tiện nếu qua đây sẽ không đảm bảo an toàn về nguời và tài sản.

Nhà văn hoá thôn Tiền Phong (xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ) bị ngập sâu.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, tránh mất thời gian quay đầu, ngay tại ngã tư thị xã Hồng Lĩnh (cách đoạn bị ngập gần 10km) lực lượng chức năng đã lập rào chắn đường, hướng dẫn các phương tiện muốn đi TP Vinh (Nghệ An) thì rẽ theo QL8B ra đường tránh để di chuyển.

Nhiều phương tiện ngại đi vòng xa, không chấp hành, cố tình lọt qua 2 chốt phía trong để đi. Nhưng đến chốt tại xã Xuân Lam, với sự kiên quyết của lực lượng chức năng, tất cả đều phải quay đầu.

Nhiều nhà dân tại thôn Tiền Phong bị ngập sâu từ 40cm đến 1m, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên thuyền.

Nước từ thượng nguồn đổ về cũng khiến thôn Tiền Phong (xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ bị nhấn chìm. Thông tin từ cán bộ thôn Tiền Phong cho biết, toàn thôn có 89 hộ dân thì đã bị ngập trên 30%, trong đó hộ ngập sâu nhất khoảng 1m, hộ ngập cạn cũng 40cm. Theo đà này, đến chiều tối nay (30/9) thì toàn thôn sẽ bị nhấn chìm.

Trần Hoàn