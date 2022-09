Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu thuộc địa bàn xã Hương Liên (Hương Khê) bị ngập sâu, khiến trên 70 hộ dân với 250 nhân khẩu (trong đó 156 nhân khẩu của dân tộc Chứt) bị cô lập.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số trạm thủy văn ở Hương Khê từ 101mm – 124mm.

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến khu vực cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu thuộc xã Hương Liên (huyện Hương Khê) bị ngập sâu từ 1 - 1,5m, nước chảy xiết.

Đây là tuyến đường độc đạo nối trung tâm xã Hương Liên với bản Rào Tre (Dân tộc Chứt) và một phần địa bàn thôn 1 (gần bản Rào Tre) của xã Hương Liên, do đó khi cầu tràn bị ngập sâu thì bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 bị chia cắt.

Theo ông Đinh Văn Sánh, Chủ tịch UBND xã Hương Liên, việc ngập cầu tràn khiến 46 hộ đồng bào dân tộc Chứt (với tổng số 156 nhân khẩu) và một phần địa bàn thôn 1( có khoảng 26 hộ dân với khoảng gần 100 người) bị cô lập hoàn toàn.

Để bảo vệ tính mạng của người dân, chính quyền địa phương đã lập biển cảnh báo, tạo rào chắn, cấm đi vào cầu tràn.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương xã Hương Liên đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên... khẩn trương lập các biển cảnh báo, rào chắn, chăng dây cấm đường tại các nhánh đường đi vào cầu tràn, đồng thời bố trí trực gác 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Đồng thời, tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất để ứng phó. Những hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng, đã được vận động di dời đến địa điểm tránh trú an toàn.

Đối với những hộ có nhà ở chưa kiên cố, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động chủ động di dời đến tránh trú tại những nhà đảm bảo an toàn, hoặc đến nhà văn hóa cộng đồng của thôn bản.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, khu vực ven biển có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 6, cấp 7. Riêng khu vực ven biển thị xã Kỳ Anh gió cấp 8, giật cấp 9. Mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh đã gây nên tình trạng sạt lở đất, tại một số địa phương.

Huyện Cẩm Xuyên đã huy động hơn 200 người, đóng 250 cọc tre, vận chuyển 100m3 đá hộc cùng 50 rọ thép để gia cố vườn cho gia đình ông Lê Công Quang ở xã Cẩm Thành.

Theo báo cáo của UBND huyện Cẩm Xuyên, mưa gió làm sạt lở 500m bờ sông Ngàn Mọ (thuộc địa bàn thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành), khiến16m tường rào bị gãy đổ, ảnh hưởng đến các công trình nhà ngang, công trình phụ trợ và chăn nuôi của hộ ông Lê Công Quang. UBND huyện Cẩm Xuyên đã huy động hơn 200 người, 250 cọc tre, 100m3 đá hộc, 50 rọ thép để xử lý sự cố.

Tại xã Cẩm Duệ cũng bị sạt lở 20m dọc bờ sông Ngàn Mọ thuộc địa bàn thôn Trần Phú. Sạt lở ăn sâu vào đường ngõ xóm khiến 4 hộ dân (với 15 nhân khẩu) bị ảnh hưởng. UBND huyện Cẩm Xuyên đã huy động hơn 100 người, 50 cọc tre, 50m3 đá hộc, 25 rọ thép kịp thời xử lý.

