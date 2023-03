Gọi ai khi nhận điện thoại lừa đảo 'con đang cấp cứu'?

Công an vào cuộc

Sau khi VietNamNet thông tin vụ việc Bệnh viện Nhi đồng 1 (đóng trên địa bàn quận 10, TP.HCM) cảnh báo 2 trường hợp có dấu hiệu lừa đảo phụ huynh, lãnh đạo Công an quận 10 đã vào cuộc ngay trong chiều 7/3, nhằm truy xét nguồn gốc các cuộc gọi.

Tối cùng ngày, Công an TP.HCM đưa ra cảnh báo đến người dân và phụ huynh. Theo đó, khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn…, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra thông tin.

Thứ hai, trường hợp không có căn cứ rõ ràng (thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh…), người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất. Người dân cũng có thể liên hệ Trực ban Công an TP (số điện thoại 069.3187.344), Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (số điện thoại 069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp Cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, xử lý.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Bác sĩ rởm dọa bác sĩ thật

Chia sẻ với VietNamNet, bác sĩ T.K, trưởng khoa tại một bệnh viện công lập trên địa bàn TP Thủ Đức cho hay, chị cũng nhận được cuộc gọi báo con đang cấp cứu như nhiều phụ huynh khác.

Cụ thể, sáng 7/3, khi đang di chuyển trên đường, số máy 070.381.6550 gọi đến số di động của chị K. Đầu dây là giọng của người đàn ông.

- Alo, chị là T.K, phụ huynh của bé A, học trường (...) phải không ạ?

- Phải, có gì không anh.

- Con chị bị ngã cầu thang, đầu chảy máu nhiều lắm.

- Vậy à? Vậy bé đang ở bệnh viện nào?

- Bệnh viện Chợ Rẫy. Chị gặp bác sĩ này.

Sau đó, một giọng nói khác nói trong điện thoại:

- Tôi là bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, con chị đang bị chấn thương sọ não, cần chụp CT và phẫu thuật gấp.

- Vâng, tôi xin ghi nhận.

Sau lời đáp này, đầu dây bên kia im lặng và cúp máy. Bác sĩ K. cho hay, là người làm trong ngành y nên chị nhận ra đây là cuộc gọi nhằm mục đích lừa đảo. Tuy nhiên, chị khá bất ngờ vì cách bố trí cả người giả làm bác sĩ để “thao túng tâm lý”, giọng nói và cách báo tin của kẻ gian rất hối hả, hốt hoảng, dễ tạo cảm giác căng thẳng cho phụ huynh.

“Có lẽ vì tôi làm trong ngành y nên không bị lừa. Cách họ báo tin dễ làm người nghe bị căng thẳng theo”, chị nói.

Liên quan đến chiêu trò trên, các bệnh viện, trường học tại TP.HCM đã cảnh báo đến người dân nhằm nâng cao cảnh giác. Trong đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài 028.3855.4137, nhấn phím 0 báo tổng đài viên kết nối đến khoa, phòng điều trị có liên quan để xác nhận thông tin người nhà nằm viện.

Ngoài ra, từ ngày 1/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai thí điểm tổng đài 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua hai hình thức thoại và tin nhắn. Đây là đầu số được sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển khai với tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, di động.

Linh Giao