Vụ 2 người bị bắt lộ đề thi môn Sinh học: Thầy giáo luyện thi trùng 80% nói gì?

Sau vụ 2 người bị bắt vì liên quan đến vụ lộ đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, thầy Phan Khắc Nghệ chia sẻ mình không có liên quan gì.

Liên quan đến việc Bộ Công an khởi tố vụ lộ đề thi môn Sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thầy Phan Khắc Nghệ (Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) trước đó gây xôn xao vì có phần ôn tập giống đến 80% đề thi chính thức đã khẳng định "không có liên quan gì" đến vụ việc lộ đề trên.

Thầy Phan Khắc Nghệ cho biết, mấy ngày qua thầy không nhận được bất cứ liên lạc nào từ phía Bộ GD&ĐT hay phía cơ quan công an.

Trong ngày 10/6 khi Bộ Công an khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can là Phạm Thị My (59 tuổi, nguyên giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) và Bùi Văn Sâm (73 tuổi, nguyên giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), bản thân thầy Nghệ cũng không biết được thông tin. Sau khi dạy xong đến đêm muộn, thầy Nghệ đọc tin tức mới biết được.

Được biết, trước đó dư luận xôn xao về phần ôn tập của thầy Nghệ cho hơn 4000 học sinh giống với đề thi chính thức của Bộ GD-ĐT đến trên 80%.

Sau khi dư luận xôn xao, Bộ GD&ĐT đã có quyết định thành lập tổ công tác liên ngành xác minh thông tin phản ánh về đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Hồi tháng 3/2022, Bộ Công an cũng đã triệu tập thầy Phan Khắc Nghệ ra làm việc trực tiếp liên tục trong 2 ngày. Tại đây, thầy Nghệ đã giải trình toàn bộ những vấn đề liên quan.

"Họ yêu cầu mình giải trình tất cả những nghi vấn của họ. Thứ nhất là hệ thống câu hỏi của mình ôn đó là mình soạn hay lấy từ đâu, mình soạn thì soạn từ đâu, có minh chứng gì không. Trong máy có lịch sử thì họ thấy. Thứ 2 là mối quan hệ của mình với những vị kia (bà Phạm Thị My và ông Bùi Văn Sâm - PV).

Họ hỏi nghi vấn thì mình giải thích cả. Ví dụ câu này trùng thì trùng bao nhiêu phần trăm, Vì sao lại trùng, vì sao mình lại ôn nội dung này. Mình giải thích là bám sát đề minh họa, nội dung học.

Họ kiểm tra điện thoại, facebook, zalo, tin nhắn, mail, tài khoản ngân hàng trong mấy năm nay. Xem thử có liên quan gì không. Sau khi kiểm tra, giải trình thì mình được cho về", thầy Nghệ nói và cho biết, từ đó đến nay không thấy họ liên lạc lại.

Về mối quan hệ giữa thầy Nghệ và cô Phạm Thị My, thầy Nghệ thừa nhận đã quen từ rất lâu và năm 2021 có 1 vài lần nói chuyện trao đổi với nhau. Tuy nhiên thầy Nghệ khẳng định việc nói chuyện trao đổi với nhau chỉ là về nội dung chuyên môn chứ không hề có liên quan gì đến đề thi.

Cụ thể, năm 2010, thầy Phan Khắc Nghệ được Bộ GD&ĐT điều động tham gia vào ban ra đề thi. Đến năm 2018, thầy Nghệ xin nghỉ việc ra đề thi do bận dạy học. Trong quá trình tham gia ra đề thi thì mọi người biết nhau và có quen biết với cô Phạm Thị My.

"Quá trình đó thì đều biết nhau cả. Rồi vài ba năm có hỏi thăm chuyên môn, trao đổi, chuyện đó là chuyện bình thường. Năm 2021 có trao đổi 1 lần, 2 lần gì đó. Nội dung trao đổi là không liên quan gì đến đề thi cả. Một số báo cũng gọi hỏi mà tôi khẳng định không liên quan gì đến các vị bị bắt đó cả", thầy Phan Khắc Nghệ chia sẻ và cho biết, việc thầy và cô My trao đổi chuyên môn là bình thường. Vấn đề là nội dung hỏi này có liên quan đến đề thi không mới là vấn đề quan trọng.

Trước câu hỏi năm 2021 khi trao đổi với cô My thì thầy có biết người này nằm trong ban ra đề thì không thì thầy Nghệ trả lời không. "Ban này không cố định, thay đổi năm này năm khác nên không biết được", thầy Nghệ cho biết.

