Từng tự ti vì niềng răng, bị 'cắt sóng' do lên hình không đẹp, nữ sinh trường Báo lột xác hoàn hảo và trở thành MC SEA Games

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Khánh An còn là cái tên nổi bật khi trở thành MC tại SEA Games 31 dù chưa tốt nghiệp đại học.

Dù SEA Games 31 đã kết thúc được hơn 1 tuần, nhưng những cái tên MC góp mặt tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á vẫn luôn "hot rần rần" và được cộng đồng mạng liên tục truy lùng "in tư". Một trong số đó phải kể đến MC Khánh An, người được vinh dự đảm nhận vai trò MC dẫn trực tiếp ngày thi đấu Mobile Legends: Bang Bang trong khuôn khổ SEA Games 31.

Được biết, Khánh An (sinh năm 2000), sinh sống tại Hà Nội. Hiện tại, cô nàng đang theo học ngành truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.



Khánh An sở hữu một khuân mặt khả ái, một thần thái "chuẩn" MC SEA Games

Ngoài đời, không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nữ MC sinh năm 2000 còn là chủ nhân của rất nhiều những thành tích học tập ấn tượng. Bên cạnh đó, cô bạn còn vô cùng năng động khi tham gia những hoạt động ngoại khóa ở trường, ở lớp...

4 năm đại học Khánh An luôn được nhận học bổng và bằng khen sinh viên giỏi đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhận bằng khen từ về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và trong trào thanh niên từ Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Một số thành tích nổi bật của Khánh An:



- GPA hiện tại là 3.59/4 (top 5 điểm GPA cao nhất của khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo ở thời điểm hiện tại)



- BTV/Voice Talent tại VTVCab.



Sở hữu kênh TikTok với gần 230.000 lượt theo dõi.



MC dẫn trực tiếp ngày thi đấu Mobile Legends: Bang Bang trong khuôn khổ SEA Games 31.

Vượt qua mặc cảm để tự tin đứng dưới ánh đèn sân khấu

Có thể nói, Khánh An ở thời điểm hiện tại là một cô MC tài năng, luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng, nhưng quay ngược trở về quá khứ, Khánh An là một cô gái nhút nhát, tự ti chỉ dám lặng lẽ đứng sau ánh đèn sân khấu nhìn hào quang của người khác. Cô nàng từng mất 2 năm dài niềng răng để tìm kiếm sự tự tin cho bản thân, do đó cơ hội đến với nghề dẫn của nữ sinh trường Báo không "thuận buồm xuôi gió" giống như nhiều người. Cô nàng đã "chinh chiến" ở nhiều chương trình, buổi casting... nhưng kết quả nhận lại chỉ là những lời từ chối và sự thất vọng đến từ bản thân.

"Mình từng bị bỏ 10 số dẫn chương trình vì sau khi quay thấy gương mặt của mình khi lên hình không đẹp. Nếu mọi người để ý thì mình cũng chưa từng được dẫn chương trình trên sân khấu của trường Báo", Khánh An nói.

Tuy nhiên, Khánh An không lấy đó là điều cản bước cô nàng chạm tay đến được với đam mê. Cô nàng luôn lạc quan nhìn về phía trước, nhìn về một tương lai tốt đẹp. Với Khánh An, tốt hơn hết là hãy luôn coi những chuyện không may xảy ra đều là chuyện đã qua, quan trọng là cách mình ứng xử với những thứ sắp xảy đến, vì quá khứ thì đâu thay đổi được, nhưng tương lai thì lại khác.

"Đừng vì những hình ảnh lấp lánh ánh sáng của người khác mà thấy tự ti hay áp lực về bản thân. Bản thân mình cũng lắm chuyện không thành, những câu chuyện buồn mà ánh đèn không chiếu tới. Mình vẫn tiếp tục bước đi, dù chẳng biết bước chân ấy sẽ đưa mình đến đâu.

Tương lai của bạn, và cả mình nữa sẽ không biết phải rơi nước mắt biết bao nhiêu lần, nhưng cũng sẽ có nụ cười thôi, vì cuộc sống mà khi ta không may mắn theo cách này, sẽ lại được may mắn theo cách khác", Khánh An bộc bạch.

Khánh An luôn coi sự lạc quan chính là kim chỉ nam để cô nàng nỗ lực, phấn đấu mỗi ngày

Bước ra khỏi giới hạn của bản thân, Khánh An tìm thấy được ánh hào quang nơi ánh đèn sân khấu. Để đạt được những thành công đó chính là cả một quá trình khổ luyện. Ngay từ năm nhất đại học, cô nàng đã đi làm tại một công ty truyền thông để tích lũy thêm những kiến thức và kinh nghiệm. Không chỉ thế, nữ MC trẻ còn tranh thủ đi dạy lớp kỹ năng MC cho các bạn mong muốn trở thành người dẫn chương trình. Khánh An đã truyền động lực cho rất nhiều bạn trẻ tìm lại được đam mê với nghề dẫn. Ngoài ra, nữ sinh này còn vô cùng năng động khi tham gia rất nhiều các lớp học, cuộc thi về MC và sân khấu thực tế để hoàn thiện kĩ năng dẫn của mình.

Nỗ lực không ngừng nghỉ chính là châm ngôn trong quá trình theo nghề của Khánh An. Cô nàng quan niệm, có thể bản thân không sinh ra với khả năng ăn nói trời phú, có thể bản thân không thực sự hoàn hảo nhưng sự nỗ lực, chăm chỉ chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Khi ở nhà một mình, nữ MC 10x thường xuyên độc thoại để luyện khả năng phản xạ và nói trước đám đông. Hơn nữa, Khánh An còn là thành viên của CLB MC - một CLB danh tiếng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Khánh An quan niệm rằng, nỗ lực kiên trì sẽ dẫn đến thành công.

Khi nhận được câu hỏi: "Nếu bây giờ được quay ngược trở về quá khứ, Khánh An muốn thay đổiđiều gì nhất ở bản thân", cô nàng ngay lập tức đáp lại không muốn sửa chữa bất kỳ điều gì kể cả niềm vui hay nỗi buồn. Đối với Khánh An, mỗi một sự kiện trong quá khứ ít nhiều đều tác động và định hình đến bản thân cô nàng ở thời điểm hiện tại.

"Mình rất tự hào với Khánh An ở hiện tại, điều quan trọng bây giờ là mình sẽ phấn đấu để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, để làm hài lòng những người yêu thích và luôn ủng hộ mình", nữ MC 10x chia sẻ.

Hành trình trở thành MC tại SEA games 31

Khi nhận được lời mời trở thành MC dẫn trực tiếp ngày thi đấu Mobile Legends: Bang Bang tại SEA Games 31, Khánh An đã không giấu nổi cảm xúc của mình: vừa vui mừng, hạnh phúc song cũng không khỏi lo lắng. Khánh An vui mừng vì bản thân được trao cơ hội đứng trên một sân khấu lớn và một chương trình quy mô như thế, nhưng đồng thời cô nàng cũng lo lắng là vì không biết bản thân có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được hay không.

Tuy nhiên sau tất cả, cô nàng vẫn vô cùng tự tin vào bản thân mình do đã "tích lũy" được kha khá những kinh nghiệm dẫn từ trước. Có thể nói, hành trình đến với SEA Games 31 của Khánh Anh là một "hành trình 2 ngày" khi mọi sự chuẩn bị từ trang phục, makeup, làm tóc,... chỉ gói gọi trong 2 ngày.

Hình ảnh xinh đẹp của Khánh An khi trở thành MC tại SEA games 31

Đến với SEA Games 31, Khánh An đã có vô vàn kỉ niệm. Một trong số đó là câu chuyện cô nàng "bị"các khán giả Philippines truy lùng danh tính ngay sau ngày dẫn đầu tiên.

"Caster và huấn luyện viên của đội Philipines đã dạy mình nói câu 'Mahal Kita, Hadji' (Hadji là tên của một tuyển thủ được yêu thích tại Philippines). Lúc đầu các bạn Philippines nói với mình câu đó nghĩa là khen Hadji rất đẹp trai, nên mình cũng thân thiện nói theo. Về nhà đoạn video được quay lại và chia sẻ trên trang cá nhân của HLV Bon Chan của Philippines mình mới biết câu đó là 'Tôi yêu bạn.

Cũng từ đoạn video này mà mình nhận được hàng nghìn lượt theo dõi và comment tới từ fan của bộ môn Mobile Legends. Đó là những kỉ niệm và tình cảm từ bạn bè quốc tế mà mình nghĩ là khó lắm mới có thể có lại được", Khánh An hồi tưởng.

Các bình luận tích cực của bạn bè quốc tế dành cho Khánh An

Khán giả Philippines “truy tìm” info của host Khánh An

Khi được hỏi rằng bản thân muốn nhắn nhủ điều gì đến với những bạn trẻ đang có khao khát đi tìm kiếm một "ánh hào quang" của riêng mình, Khánh An bày tỏ: "Điều mình muốn nhắc đến nhất chính là cách vượt qua khó khăn. Khó khăn chung của những người trẻ là đứng ở bản lề của việc nên làm gì tiếp theo để có cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Bản thân mình cũng chưa từng ngừng đi tìm lời giải làm sao để có cuộc sống mình mong muốn trong thời gian sớm nhất.

Nếu để nói về việc mệt mỏi và muốn bỏ cuộc khi đi tìm lời giải này sẽ là không bao giờ. Mình có buồn khi sự việc không được như ý xảy ra nhưng mình không mệt mỏi và bỏ cuộc trên hành trình này".

Trong thời gian sắp tới, Khánh Anh vẫn sẽ tiếp tục công tác ở VTVCab, đi dẫn và làm các công việc liên quan tới giọng nói. Bên cạnh đó, cô nàng cũng kỳ vọng sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phát triển thương hiệu cá nhân.

Ảnh: NVCC

Theo ttvn.toquoc.vn