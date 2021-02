Chàng trai Ngoại thương “mưa giải thưởng” chia sẻ phương pháp học tập hiệu quả

Lê Minh Hiếu đã có cuộc chia sẻ chân tình với Infonet về những nỗ lực cũng như kinh nghiệm của bản thân trong quá trình học tập tại Đại học Ngoại thương.

Phương châm sống của em là gì?

Em tự nhận thấy bản thân là một người tôn trọng sự đơn giản và hiệu quả, do đó em chỉ có 2 kim chỉ nam như sau:

Đối với chính bản thân mình, em đặt ra một mục tiêu dài hạn và chia nhỏ ra các mục tiêu ngắn hạn để không ngừng phấn đấu. Mỗi ngày em đều phấn đấu để mình được hoàn thiện hơn so với hôm qua và luôn hướng tới đích đến là trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

Đối với những người xung quanh, em luôn cố gắng đối xử tốt với tất cả mọi người dù là từ hành động nhỏ nhất, bởi em luôn mong rằng những giá trị tốt đẹp sẽ được lan toả trong cộng đồng vào mọi lúc mọi nơi.

Nam sinh Ngoại thương Lê Minh Hiếu

Em dành thời gian mỗi ngày cho việc học thế nào? Theo em, làm sao để học tập hiệu quả?

Về việc học trên lớp, theo em, nếu dành một chút thời gian học mỗi ngày thì đến những buổi cuối trước khi thi sẽ đỡ vất vả hơn. Cụ thể, trước khi lên lớp, nên dành tầm nửa tiếng đọc trước bài, sau buổi học đó dành thêm khoảng nửa tiếng để xem và ghi nhớ lại những điểm quan trọng đã học.

Như vậy, vừa hiểu bài, nhớ lâu, vừa không phải thức trắng đêm ôn tập trước khi thi mà đôi khi lại không đạt được kết quả như ý.

Thêm vào đó, việc học nhóm với các bạn và chịu khó hỏi bài thầy cô ngoài giờ học cũng là các phương pháp rất hiệu quả và thực tiễn.

Minh Hiếu vừa điển trai vừa đa tài.

Khi đã bắt đầu bước vào đời sống thực tế với những con đường sự nghiệp khác nhau, việc học hỏi là việc cả đời, mỗi ngày học được ít nhất 1 điều mới, như vậy là mỗi năm có thể học hàng trăm điều mới, cứ kiên trì như vậy là có thể phát triển hơn rất nhiều một cách bền vững.

Việc học ở cuộc sống có thể qua đọc sách, xem mạng, qua công việc hay cuộc sống thường ngày. Mọi nơi đều có những điều thú vị cho những người không ngừng học hỏi.

Dự định tương lai của em là gì? Em lên kế hoạch như nào để thực hiện nó?

Trong khoảng 10 năm tới, em mong rằng mình có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình để nuôi dưỡng những tài năng tiềm ẩn của giới trẻ Việt Nam, bởi em thấy người trẻ Việt có những sức mạnh rất to lớn nhưng lại chưa có nhiều cơ hội phát triển. Muốn thực hiện được công việc thách thức này, em cần phải nuôi dưỡng bản thân trước tiên.

Sau một thời gian gắn bó với cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam với tư cách là trưởng một dự án nhỏ với giải pháp hạn chế rác thải nhựa cho môi trường, em quyết định thử sức với môi trường tập đoàn nước ngoài để trau dồi thêm về tư duy tổ chức cũng như mở rộng tầm mắt sang những lĩnh vực khác nhau của môi trường quốc tế.

Là 1 sinh viên sẽ khác nhiều với cuộc sống khi còn là học sinh THPT, theo em, sinh viên cần có kỹ năng gì để vượt qua những cám dỗ của xã hội, tránh sa vào ăn chơi, lười học?

Từ kinh nghiệm của mình, em thấy rằng việc mình trở thành người như thế nào sẽ chịu một phần ảnh hưởng lớn từ việc lựa chọn gia nhập cộng đồng nào.

Những ngày đầu là sinh viên Ngoại thương, em đã may mắn được tham gia vào CLB Nhà Doanh nghiệp Tương lai, một trong những CLB lớn và lâu đời trong trường. Ngoài ra, em cũng có cơ hội được làm việc với những bạn bè, anh chị và thầy cô rất giỏi trong môi trường Ngoại thương.

Đặc biệt, thầy Nguyễn Huyền Minh, giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, mentor đồng hành và sau này cũng là giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, là người đã giúp đỡ em rất nhiều từ việc học tập trên lớp đến việc tham dự các cuộc thi trong và ngoài trường, kết nối với các bạn, các anh chị cựu sinh viên cũng như các tổ chức, doanh nghiệp.

Từ đó em đã tiếp thu được rất nhiều giá trị tốt đẹp để phát triển bản thân ngay từ lúc mới bước chân vào đại học, và em thực sự biết ơn khoảng thời gian 4 năm em đã may mắn có được nơi đây.

Do vậy, lời khuyên của em đối với các bạn sinh viên là hãy cố gắng hết sức để tận dụng và học hỏi từ những người xung quanh mình, hãy tìm cho mình một mentor đồng hành, hãy đón nhận nhiều nhất những cơ hội đến với bản thân, đặc biệt trong môi trường đại học vô cùng năng động, sáng tạo, nơi chào đón và tạo điều kiện phát triển cho mọi cá tính và mọi tài năng.

Bởi lẽ, khi còn trên ghế nhà trường, các bạn được phép thử sai và rút kinh nghiệm, còn khi ra ngoài đời rồi, để học được những kinh nghiệm đó, các bạn sẽ phải trả giá đắt hơn nhiều.

Cảm ơn em về cuộc trò chuyện!

Một số thành tích của Lê Minh Hiếu trong quá trình theo học tại trường đại học:



- Sinh viên tiêu biểu được vinh danh trong Lễ trao Bằng Tốt nghiệp 2020



- Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố 2019



- Giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp Pháp ngữ (Startup Francophone) 2019 do Cơ quan đại học Pháp ngữ tổ chức



- Giải Nhất cuộc thi Marketing AmaRace 2019 do Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức



- Top 2 vòng 2 toàn cầu cuộc thi Sáng tạo kinh doanh xã hội (Social Business Creation) 2019 do Trường ĐH HEC Montreal (Canada) tổ chức, đồng thời giành giải chuyên đề Social Business Concept Award.



- Học bổng Erasmus 2018, tham gia Học kì tại Đại học Paderborn, CHLB Đức



- Giải Nhì BSNEU Case Analysis 2019 tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân



- Giải Nhất Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo



- Giải Nhì cuộc thi Thử thách sáng tạo Xanh (Greenovation Challenge) 2017 do Coca-Cola Vietnam tổ chức



- Top 12 Manhunt đồng hành với các thí sinh chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại Thương (Beauty & Charm) 2017.

Hoàng Thanh