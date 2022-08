Song Hye Kyo đeo nhẫn lạ, có điểm trùng hợp với bạn diễn ‘phi công trẻ’ kém 13 tuổi

Gần đây, Song Hye Kyo đã tham dự một buổi tiệc cho bộ phim mới mang tên 'The Glory'.

Trong dự án này, Song Hye Kyo đóng cặp với “phi công trẻ” Lee Do Hyun. Để tránh lộ thông tin về tác phẩm trên, Hye Kyo và Do Hyun không đứng chung khung hình.

Tuy nhiên, cả hai đã chụp ảnh cùng nhân viên và đồng nghiệp trong bữa tiệc. Theo quan sát, vợ cũ của Song Joong Ki ăn mặc giản dị, buộc tóc, đội mũ. Cô nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Trong khi đó, Lee Do Hyun diện áo sơ mi đen, gây ấn tượng bởi vẻ điển trai.

Song Hye Kyo xuất hiện với chiếc nhẫn lạ trên tay.

Nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra chiếc nhẫn lạ trên tay Song Hye Kyo. Ngoài ra, họ còn phát hiện điểm trùng hợp giữa cô và bạn diễn trẻ là cách cô giơ hai ngón tay khi chụp ảnh.

“The Glory” là dự án tiếp theo của Song Hye Kyo sau “Bây giờ chúng ta đang chia tay”. Trong phim, Hye Kyo hóa thân thành một nữ sinh trung học có ước mơ trở thành kiến ​​trúc sư. Tuy nhiên, cô đã phải từ bỏ việc học của mình khi bị quấy rối và bạo lực ở trường.

Nhiều năm sau, người gây bạo lực cho cô kết hôn và có con. Khi đứa trẻ đang học tiểu học, nhân vật của Song Hye Kyo trở thành giáo viên chủ nhiệm của đứa trẻ và bắt đầu kế hoạch trả thù hung thủ và những người đã chứng kiến ​​vụ lạm dụng của cô trong quá khứ.

Biên kịch của “The Glory” là Kim Eun Sook, người từng hợp tác với Song Hye Kyo trong “Hậu duệ của mặt trời” năm 2016. Với tác phẩm này, Hye Kyo hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một luồng sinh khí mới.

Vào vai nam chính Joo Yeo Jung, người có vẻ ngoài vui vẻ nhưng nội tâm phức tạp, Lee Do Hyun hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong "The Glory".

"The Glory" hứa hẹn cho thấy sự lột xác của Song Hye Kyo về diễn xuất và hình tượng khi cô sớm được chọn vào vai nhân vật chính Do Eun. Ngoài những tên tuổi lớn như Song Hye Kyo, Lim Ji Yeon, Jung Sung Il, Park Sung Hoon... công chúng đặc biệt quan tâm tới vai nam chính do diễn viên trẻ Lee Do Hyun thủ vai.

Lee Do Hyun sẽ vào vai con trai của một gia đình khá giả, lớn lên tựa như một bông hoa trong nhà kính. Anh hóa thân thành chàng trai hấp dẫn có nụ cười rạng rỡ, bị cuốn theo câu chuyện của Do Eun và giúp cô trả thù.

Hạ Thảo