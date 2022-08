Xe khách 'drift' giữa phố tránh đâm trúng người gặp tai nạn ở Hà Nội

Bất thình lình gặp người đi xe máy ngã ngay trước mặt, tài xế xe khách đã có pha xử lý khẩn cấp.

browser not support iframe.

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại tình huống tai nạn giao thông khá hi hữu xảy ra vào lúc 17h51 ngày 30/7 tại Hà Nội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo clip, sau cơn mưa đường trơn trượt, nhiều phương tiện ô tô và xe máy đang lưu thông trên đường có phân chia làn đường. Bỗng nhiên, người đàn ông mặc áo trắng điều khiển xe máy va chạm với người đi cùng chiều nên bị ngã văng xuống đường.

Đúng lúc này, xe ô tô khách 29 chỗ đang bật đèn xi nhan báo hiệu xin chuyển làn đường sang trái thấy tai nạn liền phanh gấp, bẻ lái nhanh để tránh đâm thẳng vào người đi xe máy vừa ngã ngay trước đầu xe.

Do phanh gấp, đánh lái nhanh và đường trơn trượt khiến chiếc xe ô tô đang chở hành khách bên trong trượt xoay vòng (drift), chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên như sắp bị lật, quay ngang ra đường, gầm đuôi xe khách quệt vào người đi xe máy gặp nạn.

Ngay lúc này, chiếc xe tải đi phía sau cũng không kịp xử lý đã đâm thẳng vào xe khách vừa quay ngang đường.

Va chạm với dải phân cách và chiếc xe tải khiến chiếc xe khách bật ngược ra sau, suýt đè trúng người bị tai nạn đang nằm dưới đường.

Rất nhanh chóng các tài xế và người đi đường chạy tới hỗ trợ người bị tai nạn. Thật may vụ va chạm không có thương vong về người nhờ phản ứng nhanh nhạy của tài xế xe ô tô khách, tuy nhiên chiếc xe ô tô 29 chỗ bị hư hỏng do va chạm với xe tải.

Người đi xe máy may mắn thoát nạn

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, ai nấy thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy người đi xe máy bình an. Nhiều người còn chúc mừng pha xử lý tài tình của tài xế xe khách đã cứu mạng người đi xe máy.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:

"Quá may mắn cho cả ng đi xe máy và hành khách trên ôtô. Bác tài cứu sống một mạng người còn quý hơn xây 9 tòa tháp";

"Bác tài xế có tư duy tốt, quan sát đường nên mới có pha đạp thắng sau cùng. Chứng tỏ bác tài cực chủ động, chứ không phải chỉ là quán tính. Phải các anh cứ vừa chạy vừa lướt tiktok hay buôn chuyện thì bác xe máy hôm nay khó qua khỏi";

"Tình huống ghi lại mọi thứ diễn ra vừa đủ. Chỉ một vài giây không tập trung là xe khách có thể cán qua người đi xe máy. Chỉ một chút thôi thì chiếc xe khách có thể bị lật và chỉ một chút không may nữa thì tài xế xe tải có thể bị thương vong do đâm trực diện xe ô tô khách. Quá may mắn";

"Căng thẳng hơn cả phim hành động. Chúc mừng các tài xế đã kinh qua giây phút kinh hoàng".

Người đàn ông điên cuồng đập phá xe ô tô đỗ bên hông nhà Có nhiều cách xử lý xe ô tô đỗ chắn lối đi của chủ nhà nhưng người đàn ông này đã chọn cách tiêu cực nhất là đập phá tanh bành chiếc xe.

Lam Giang

Clip: MXH