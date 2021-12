Vụ bạo hành cô gái trong shop thời trang: Công an phong tỏa, kiểm tra shop Mai Hường ngay trong đêm

Sáng 4/12, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an tỉnh đang chỉ đạo Công an TP Thanh Hóa tiến hành điều tra, làm rõ việc chủ shop (cửa hàng) quần áo ở phường Lam Sơn bạo hành cô gái trẻ được đăng tải trên mạng xã hội.

''Chúng tôi sẽ thông tin lại khi có kết quả sớm nhất'', Đại tá Khương Duy Oanh nói.

Hình ảnh cô gái bị bạo hành mặc dù đã quỳ gối dưới đất van xin. (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào chiều 3/12, trên mạng xã hội xuất hiện video clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị người phụ nữ dùng chân đạp vào đầu, dùng kéo định cắt dây mũ bảo hiểm, túm tóc, cắt dây áo ngực... cùng những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, mặc cho cô gái quỳ gối dưới đất ôm mặt, gào góc xin tha.

Sự việc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, hàng trăm bài chia sẻ về vụ việc, hàng chục nghìn bình luận của người dùng mạng xã hội thể hiện sự phẫn nộ, bức xúc về hành động của chủ shop trên mạng xã hội.Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái trong video bị bạo hành bị chủ quán nói là đã ăn trộm một chiếc váy của cửa hàng, trị giá 160.000 đồng.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra tại shop thời trang Mai Hường, địa chỉ tại phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ shop đánh đập, làm nhục cô gái ở Thanh Hóa tự nhận là người hiền lành, dịu dàng Ngay sau khi vụ việc chủ shop hành hung dã man nữ sinh trộm váy 160k được đăng tải và gây tranh cãi trên MXH, do bị chỉ trích dữ dội, trang cá nhân của nữ chủ shop này đã lập tức khóa chức năng bình luận.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an đã tiến hành vào cuộc xác minh, mời chủ shop quần áo đến làm việc.

Trong đêm 3/12 và rạng sáng 4/12, hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, kiểm tra shop quần áo trên, tiến hành thu giữ hàng hóa bên trong shop.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, kiểm tra shop quần áo Mai Hường (TP Thanh Hóa).

Trước cửa, ô tô tải đang chờ sẵn để bốc hàng lên xe. Rất nhiều người dân hiếu kỳ, bức xúc trước hành xử của chủ shop đứng xem bên ngoài.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị