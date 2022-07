Lại thêm trường hợp thanh niên rình mò sàm sỡ phụ nữ ở Hà Nội

Lại thêm một cô gái bị thanh niên rình mò theo về tận cửa nhà rồi sàm sỡ khiến cư dân mạng bức xúc.

Đoạn clip do camera an ninh tại nhà dân ở ngõ Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội khiến cư dân mạng lo lắng về an ninh trật tự nhất là cho các chị em phụ nữ khi có việc phải đi làm về đêm muộn.

Theo clip, một cô gái mặc bộ đồng phục màu đen vừa đi bộ ở ngõ nhỏ vừa dùng điện thoại. Khi cô vừa tới cửa nhà trọ thì xuất hiện một nam thanh niên đi bộ theo ngay phía sau.

Dù có cảnh giác quay lại nhìn thấy người đi cạnh mình nhưng cô gái không thể ngờ khi mình vừa mở cửa bước vào nhà thì thanh niên "biến thái" kia cũng theo chân lao vào trong cổng nhà sàm sỡ mình.

Quá bất ngờ cô gái chống cự quyết liệt, cả 2 ngã ra nền nhà. Cô gái túm áo thanh niên kia khiến gã hoảng sợ, tát vào mặt cô liên tiếp rồi co giò bỏ chạy ra ngoài. Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh và đã trình báo cơ quan công an.

Cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip với mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc chấm dứt tình trạng này

“Xuất hiện một kẻ rình mò, sàm sỡ phụ nữ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chắc hẳn đa phần trong số chúng ta vẫn chưa quên được sự việc 1 thiếu nữ ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội bị kẻ biến thái rình rập, đợi ở cổng đợi rồi quấy rối tình dục ngay tại nơi mình cư trú. Hành động này sau đó bị xã hội lên án và hắn bị mời lên đồn công an làm việc.

Những tưởng những biện pháp mạnh tay như vậy đã đủ để răn đe những thanh niên có tư tưởng lệch lạc thì mới đây tại Thanh Xuân, lại có thêm một cô gái nữa bị quấy rối như trên và nặng nề hơn là hung thủ còn tác động vật lý.

Cô gái hiện thời rất hoảng loạn và đã trình báo sự việc với công an. Rất mong cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để chấm dứt tình trạng này” - Trên các nhóm mạng xã hội lan truyền đoạn clip và bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc chấm dứt tình trạng này.

"Rõ mặt thế này chưa đầy 24h lại lên phường ngồi uống nước chè liền. Mong sớm túm được và xử lý giống vụ ở Đống Đa, nhưng cần tăng mức phạt lên chứ nhẹ quá mấy tên biến thái ấy lại tái phạm";

"Giờ camera gắn khắp nơi, tại sao lại cứ dại dột manh động vậy cơ chứ. Xử lý thật nghiêm mới có tính răn đe, chứ phạt vài triệu sau lại đâu vào đấy";

"Không xử nghiêm thì không có tính răn đe. Xã hội nhiều người lại đổ lỗi cho phụ nữ mặc đồ khêu gợi này nọ, không có chế tài xử lý mạnh tay thì thành loạn mất. Công việc của người ta nhiều hôm làm ca kíp đi đêm về hôm mà như thế này thì ai dám đi nữa";

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội.



Theo quy định mới tại Nghị định 144/2021, người có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác sẽ bị phạt tiền từ 05 - 08 triệu đồng.



Ngoài ra, mức phạt tiền từ 05 - 08 triệu đồng như trên đồng thời còn áp dụng với các hành vi vi phạm khác như:



- Dâm ô với người dưới 16 tuổi nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;



- Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng;



- Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;



- Gây rối trật tự công cộng có mang theo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ …



Nghị định 144/2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

