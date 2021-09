Cùng vào an ủi Duy Mạnh, 'ông chú' Tấn Trường tranh thủ 'bóc phốt' Phan Văn Đức!

Phan Văn Đức an ủi Duy Mạnh nhưng lại bị “ông chú” Tấn Trường “bóc phốt” không thương tiếc!

Rạng sáng hôm nay (3/9), đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu gặp Saudi Arabia, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Ở phút 51 của trận đấu, hậu vệ Duy Mạnh khi cản phá bóng đã vô tình để chạm tay. Tấm thẻ vàng thứ 2 khiến anh buộc phải rời sân.

Duy Mạnh gửi lời xin lỗi đến mọi người trên trang cá nhân

Kết thúc trận đấu, Duy Mạnh đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ trên trang cá nhân. Cầu thủ của CLB Hà Nội chia sẻ: “Gửi lời Xin Lỗi chân thành nhất đến ban huấn luyện cùng toàn thể anh em Cầu Thủ và toàn thể mọi người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tôi cũng rất buồn, điều đáng tiếc nhất lại đến với tôi và Đội Tuyển Việt Nam”.

Dưới bài đăng của Duy Mạnh, nhiều cầu thủ và người hâm mộ đã gửi lời động viên, an ủi đến anh. Thủ môn Bùi Tiến Dũng bình luận: “Bình an, mạnh khỏe trở về là được rồi. Cố lên anh ơi”.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng không may dính chấn thương nên không thể cùng đội tuyển góp mặt trong trận đấu này. Anh nhắc nhở Duy Mạnh không nên suy nghĩ quá nhiều: “Vẫn cứ là OK em nhé, không phải nghĩ”.

Đồng hành cùng Duy Mạnh trong trận đấu với Saudi Arabia, thủ môn Bùi Tấn Trường an ủi, không quên thể hiện sự quyết tâm của chính mình: “Không sao em ơi, đường còn dài chiến tiếp thôi”.

“Đường còn dài chiến tiếp thôi”, Tấn Trường thể hiện quyết tâm

Tiền vệ Phan Văn Đức cũng gửi lời an ủi đến đồng đội của mình và cho rằng đội tuyển Việt Nam chỉ là kém may mắn mà thôi. “Không may mắn thôi bạn Mạnh”, Văn Đức bình luận.

Cũng ngay tại bình luận này, “ông chú” Tấn Trường đã không ngần ngại “bóc phốt” Phan Văn Đức không thương tiếc. Tranh thủ sự xuất hiện của Đức “cọt”, Tấn Trường nhanh chóng trách móc: “Thằng cọt cho anh theo dõi em hơi lâu rồi đấy”.

Hóa ra Văn Đức “chảnh" đến mức không chấp nhận lời mời kết bạn trên mạng xã hội của đàn anh thế này đây!

Phan Văn Đức “chảnh" đến mức không chấp nhận lời mời kết bạn trên mạng xã hội của “ông chú” Tấn Trường!

Tấn Trường đã có 1 trận đấu xuất sắc

Tấn Trường và Phan Văn Đức đều là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam và cùng tham dự vòng loại cuối World Cup 2022.

Trong trận đấu gặp Saudi Arabia, cả hai cầu thủ đều có màn thể hiện tốt, đặc biệt, thủ môn Tấn Trường đã có những pha cứu nguy xuất sắc cho khung thành Việt Nam.

Nhiều cầu thủ, người nổi tiếng, người hâm mộ cũng gửi lời động viên đến Duy Mạnh.

Sau trận đấu gặp Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Australia ở lượt trận thứ hai vào ngày 7/9 tới đây tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Mai Phương

Ảnh: FBNV