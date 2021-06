Cộng đồng mạng trổ tài đặt tên 'siêu ngầu' cho em bé mới sinh trong khu cách ly

Mới đây, trên một nhóm mạng xã hội có một bài đăng thu hút đông đảo bình luận của cộng đồng mạng với nội dung: "Hà Tĩnh: Một bé trai được hạ sinh trong khu cách ly, may mắn "mẹ tròn con vuông". Cô chú góp ý đặt bé tên chi cho hắn ý nghĩa hầy".

Bên cạnh việc gửi lời chúc mừng em bé: "Chúc con ngoan ngoãn hay ăn chóng lớn"; "Chúc con một đời an yên"... thì cộng đồng mạng vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được "giao phó" đó là gợi ý những cái tên hay, tên đẹp và ý nghĩa cho bé.

Nhiều người hài hước gợi ý những cái tên mới nghe thôi đã nhận ra ngay con được "sinh ra đúng người, đúng thời điểm":

"Con gái thì Nguyễn Thị Cách Ly, con trai thì Nguyễn Văn Vy";

"Cháu trai thì đặt tên cho cháu là Tính đi, âm tính đó";

"Con trai đặt là David Cô Rô Nam, Con gái đặt là Covid Cô Rô Ly nhé. Đang mùa dịch lại mùa bóng đặt vậy cho vừa tây vừa khác biệt";

"Nguyễn Thị Cô Vít; Lê Thị Cách Ly. Chúc con hay ăn chóng lớn";

"Đặt tên con là Chiến Thắng COVID kèm theo họ của bố mẹ nữa là chuẩn nhất lúc này";

"Cách ly xa nhà nên gọi là Lysa cho nó tây nhé";

"Bé trai thì đặt Vy Sinh, đáng yêu cực kì luôn".

Bên cạnh những cái tên hài hước như vậy thì cũng có rất nhiều người gợi ý những tên gọi hay và ý nghĩa cho em bé được sinh ra đúng giữa mùa dịch ở khu cách ly:

"Đặt tên Quốc An là hợp lý nhất", mong cả nước được bình an;

"Đặt tên Kiên Cường nha, hai mẹ con quá là giỏi khi vượt qua được giai đoạn khó khăn này";

"Con được sinh ra trong mùa bão dịch bệnh khó khăn mọi bề vẫn may mắn bình an. Đặt tên là Tuấn Kiệt đi";

"Đặt tên là Hà Vy, ý nghĩa là Hà Tĩnh + Covy";

"Hà An. Hà trong Hà Tĩnh, An trong bình an";

"Con sinh mùa hè mùa cô vy thì đặt tên con là Hạ Vy đi. Con trai thì nói chệch ra là Hạ Vỹ nhé".

Trước đó, hình ảnh tờ giấy khai sinh của cháu bé con chị Nguyễn Thị Thảo ở Hà Nội được chia sẻ lên mạng xã hội sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu cũng khiến cư dân mạng nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng bà mẹ trẻ chia sẻ đó là tên mà chồng chị đã đặt khi đi khai sinh cho con, bởi anh thích đặt tên con theo dấu ấn cá nhân.

Ảnh: Afamily

Hôm 8/4/2020, một nữ điều dưỡng ở bệnh viện Bạch Mai sinh con gái cũng đã đặt tên con là Hạ Vy. Theo chị, Hạ Vy có nghĩa là "hạ gục cô vy", ai cũng mong muốn virus nguy hiểm này sẽ sớm bị hạ gục để cuộc sống được trở lại bình thường.

Một sản phụ khác gặp tai biến trong quá trình sinh nở khi chuyển tới bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng thập tử nhất sinh, sốc mất máu và chảy máu trong ổ bụng. Sau khi cấp cứu cho sản phụ thành công, ngày hết cách ly trở về gia đình có chia sẻ sẽ đặt tên con là Chiến Thắng khiến các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai xúc động vô cùng.

Lam Giang