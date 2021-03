Cô giáo mầm non lên mạng tìm người chuyển khoản nhầm 15 triệu đồng để trả lại

Một cô giáo mầm non ở Thanh Hóa đã lên mạng xã hội facebook đăng tải dòng trạng thái về việc có người chuyển nhầm 15 triệu đồng vào tài khoản của mình.

Vào ngày 16/3 tài khoản ngân hàng của chị Hà Thị Quý ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) nhận được số tiền 15 triệu đồng của người gửi Phan Thị Hà chuyển nhầm. Ngay sau đó, chị Quý đã tìm kiếm chủ nhân số tiền để trả lại nhưng mãi không liên lạc được.

Đến sáng 17/3, chị Hà Thị Quý đã đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội facebook thể hiện mong muốn tìm chủ nhân số tiền trên để trả lại.

Trao đổi với PV, chị Quý cho biết: “Vào chiều 16/3 khi em đang ở trường thì nhận được tin nhắn báo tài khoản của mình nhận được 15 triệu đồng nên tưởng là chồng chuyển khoản tiền lương cho mình, nhưng sau đó mới phát hiện ra người chuyển khoản là Phan Thị Hà. Sau đó, em đã hỏi nhiều người không ai biết nên đã gọi cho ngân hàng để xin thông tin người chuyển khoản nhầm để trả lại”.

Thông tin tìm người chuyển tiền nhầm được chị Quý chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo chị Quý, ban đầu khi nhận được tiền chị cũng hoang mang, lo lắng và sợ bị lừa giống như nhiều vụ việc ở trên mạng.

“Sau đó em chỉ nghĩ một điều chắc người chuyển nhầm cho mình cũng đang hoang mang, lo lắng không ngủ được vì chuyển nhầm số tiền lớn như vậy nên em đã tìm đủ mọi cách để trả lại cho họ thôi”, chị Quý chia sẻ.

Được biết, chị Hà Thị Quý đang là giáo viên mầm non tại Trường Mầm non xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát. Trước đây, chị Quý từng công tác tại Trường Mầm non xã Mường Lý và từng giảng dạy tại Sài Khao.

Trước đây chị Quý từng giảng dạy tại điểm lẻ Sài Khao.

Hiện tại, chủ nhân thực sự của số tiền đã được chị Quý chuyển trả số tiền nguyên vẹn. Sau khi nhận lại số tiền, con gái người chuyển nhầm đã thay mặt gia đình chân thành cảm ơn chị Quý.

Gia đình người chuyển nhầm đã nhận lại số tiền.

