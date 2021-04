Vụ 4 học sinh dùng điếu cày hút ma túy ở Hải Dương: Làm sao bảo vệ con trước cạm bẫy rình rập?

Sự việc trên một lần nữa là tiếng chuông cảnh tỉnh nhà trường về việc quản lý học sinh cũng như phụ huynh cần nhìn lại việc giáo dục, bảo vệ con trước vô vàn những cạm bẫy ngoài xã hội.

Nhóm học sinh THPT ở Hải Dương tẩm ma túy vào thuốc lào rồi hút bằng điếu cày.

Trao đổi với Infonet, PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học giáo dục (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ rằng hiện nay các chất cấm, ma túy núp bóng dưới nhiều hình thức như kẹo lười, tem lưỡi… được đưa vào các hàng quán gần trường học với những tên gọi khó kiểm soát.

Ở tuổi dậy thì các con có những đặc điểm tâm lý hùa theo bạn bè, sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn bè, thích khám phá chiều theo ý bạn bè. Các con mang bản sắc cá nhân nhiều, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ thử cái này thử cái kia. Giai đoạn nhạy cảm này bố mẹ cần chú ý cảnh báo con trước các nguy cơ, nếu con bị sa ngã thì bố mẹ phải có kỹ năng nhận diện những nguy cơ con đang phải đối diện.

“Tôi nghĩ cần phải có những nghiên cứu nghiêm túc một cách toàn diện để phát hiện những nguy cơ rình rập con trẻ trước việc xuất hiện tinh vi của chất gây nghiện trên thị trường. Ví dụ như các con phải đối diện với các nguy cơ ấy ở giai đoạn nào, trong những khu vực nào, ở lứa tuổi nào…

Phải làm như vậy để mình có chiến lược phòng ngừa với từng nhóm đối tượng ở từng độ tuổi chứ không thể nói chung chung bằng một cái tên “phòng chống ma túy học đường” như hiện nay được”, PGS.TS Trần Thành Nam nói.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, học sinh ở cuối cấp 2 đầu cấp 3 luôn muốn khẳng định bản thân, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ nên dễ có nguy cơ bị dụ dỗ sử dụng chất cấm. Vì vậy phải tăng cường tuyên truyền pháp luật cho học sinh, cho cả những hàng quán xung quanh nhà trường, còn phía bố mẹ thì tăng cường kiểm soát, để tâm đến những thay đổi của con.

“Khi các con sử dụng chất gây nghiện chắc chắn có những dấu hiệu nhất định và việc của phụ huynh là phải nhận diện sớm nó.

Nếu các con sử dụng 1-2 lần khó phát hiện thì có thể dựa vào một số đặc điểm về biến đổi tâm sinh lý và những thay đổi trong nhận thức của đứa trẻ, bởi vì chất gây ảo giác khiến đứa trẻ thay đổi thất thường như cáu bẳn thu mình, sợ nước, không thích tham gia các hoạt động đông người, thay đổi thói quen sinh hoạt… thậm chí phụ huynh có thể tìm hiểu thêm một số dấu hiệu đặc trưng của một số dạng chất ma túy.

Ngoài việc bố mẹ phải nhận diện những thay đổi của con, bố mẹ cũng phải có kỹ năng dạy con tự chủ tài chính và có năng lực sử dụng tài chính, quan trọng nhất là các con nhận thức được giá trị đồng tiền”, PGS.TS Trần Thành Nam nói.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, hiện nay có nhiều đứa trẻ chủ động sử dụng chất gây nghiện giống như cách giải tỏa áp lực của cuộc sống, áp lực trong học tập… Vậy nên bên cạnh việc quản lý chất cấm, quan sát thay đổi của con thì cha mẹ cần động viên con tham gia những hoạt động tích cực, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh. Khi không còn áp lực trong cuộc sống thì đứa trẻ không phải khổ sở tìm kiếm những cách giải tỏa stress bằng sử dụng chất cấm.

Ngày 25/4, Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang 4 học sinh dùng ma túy tại quán nước.



Cụ thể, tại quán nước vỉa hè khu vực gần cổng sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thuộc phường Thanh Bình, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Dương đã phát hiện 4 nam sinh có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.



Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện học sinh sử dụng loại ma túy lỏng, mới xuất hiện trên thị trường.



Ông Trần Văn Nghìn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hải Dương cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin về vụ việc 4 học sinh trên địa bàn sử dụng ma túy. Trong số 4 học sinh bị bắt quả tang khi đang dùng ma túy có 2 học sinh sinh năm 2006 đang học cuối cấp THCS.



"Cơ quan công an đang phối hợp điều tra xác minh thông tin cá nhân các học sinh này học ra sao, ở trường nào trên địa bàn tỉnh Hải Dương", ông Nghìn cho hay.



Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, các em học sinh đã mua ma túy ở chợ, tẩm vào thuốc lào rồi dùng điếu cày để hút.

Hoàng Thanh