Phát hiện 20 giáo viên mầm non ở Đắk Lắk dùng bằng THPT giả

Theo nguồn tin này, 20 trường hợp trên chủ yếu là giáo viên mầm non, mua các bằng THPT giả nộp hồ sơ theo học các trường cao đẳng, đại học.

Nói về quy trình xử lý kỷ luật đối với các trường hợp trên, Huyện ủy Cư Kuin cho biết, về mặt Đảng, thấp nhất là ''cảnh cáo''; còn về chính quyền, theo quy định thì phải nghỉ việc.

Trước đó, qua rà soát, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 20 bằng THPT giả của các giáo viên mầm non.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị xử lý cá nhân ở Bộ GD&ĐT trong vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường ĐH Đông Đô và kiến nghị Bộ trưởng GD-ĐT xử lý nghiêm đối với các cá nhân thiếu trách nhiệm trong vụ việc này.

