Kiến nghị xử lý cá nhân ở Bộ GD&ĐT trong vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô liên quan đến việc cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 10 bị can về tội "Giả mạo trong công tác", gồm: Dương Văn Hòa (nguyên Hiệu trưởng); Trần Kim Oanh (nguyên Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục); Lê Ngọc Hà (Phó Hiệu trưởng); Trần Ngọc Quang (Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên); Nguyễn Thị Huệ (nguyên Trưởng Phòng Tài chính, kế toán); cùng các cán bộ của trường gồm Phạm Vân Thùy, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Thái, Ngô Quang Hiển và Lê Thị Lương.

Cơ quan ANĐT đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam

Đối với trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Trường Đại học Đông Đô, Cơ quan điều tra xác định, Trường Đại học Đông Đô chưa làm thủ tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh, đào tạo bằng đại học thứ hai nhưng từ năm 2015 đến năm 2017, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy cho Trường Đại học Đông Đô.

Ngoài ra, Vụ Giáo dục Đại học xét duyệt đăng tải trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề án tuyển sinh năm 2017, 2018, 2019 có chỉ tiêu văn bằng 2 hệ chính quy.

Năm 2018, Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra nhưng không phát hiện việc Trường Đại học Đông Đô chưa được phép đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh.

Cơ quan điều tra kết luận, việc làm của các đơn vị, cá nhân nêu trên đã vi phạm Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo cấp bằng đại học thứ hai và thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra.

Tuy nhiên, Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT được ban hành từ năm 2001, sau đó nhiều quy định của pháp luật được ban hành (Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Đầu tư năm 2014) nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa kịp thời thể chế để quản lý hoạt động tuyển sinh, đào tạo bằng đại học thứ hai; chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo; chưa chỉ đạo kịp thời công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đối với Trường Đại học Đông Đô theo đúng quy định.

Do vậy, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã có Công văn số 652/ANĐT-P5 ngày 5/5/2021 và Công văn số 693/ANĐT-P5 ngày 13/5/2021 kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý nghiêm đối với các cá nhân có trách nhiệm theo quy định của pháp luật và chỉ đạo khắc phục.

Trước đó, Infonet đã đưa tin trong vụ án này, Trần Khắc Hùng (sinh năm 1972, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH Đông Đô) và đồng phạm đã lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng đối với hệ văn bằng 2; lợi dụng chính sách tự chủ giáo dục đại học để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả cho số lượng lớn các cá nhân có nhu cầu.

Từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, Trần Khắc Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã điều tra làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả và việc sử dụng bằng giả để kiến nghị xử lý theo quy định; còn lại 221 trường hợp được cấp văn bằng giả đã xác định được họ tên, tuổi người được cấp bằng nhưng không xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác.

Hoàng Thanh