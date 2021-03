Thiệp mừng, lời chúc 8/3 dành cho vợ, người yêu bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hằng năm. Ngày này được Liên Hợp Quốc chính thức hóa vào năm 1977.

Lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ tổ chức sớm nhất được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 1909 tại New York do Đảng Xã hội Mỹ tổ chức để tưởng niệm cuộc đình công năm 1908 của Hiệp hội Công nhân May mặc Quốc tế. Không có cuộc đình công nào vào ngày 8 tháng 3 năm đó. Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân Mỹ.

Trong Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ II (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức ngày 8 tháng 3 năm 1910, Chủ tịch là Clara Zetkin, một người phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để kỷ niệm những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tôn vinh những người phụ nữ dám đấu tranh vì quyền bình đẳng và những điều tốt đẹp hơn cho xã hội.

Những lời chúc 8/3 dành cho vợ, người yêu bằng tiếng Việt và tiếng Anh

+ I've got a gift that's beyond my imagination. It's a courageous woman who's my friend and love, my wife. Happy Women's Day to you.

(Anh có được một món quà vượt mọi sức tưởng tượng, đó là em - người phụ nữ can đảm, người bạn, tình yêu và vợ của anh. Chúc mừng em nhân ngày Quốc tế phụ nữ)

+ A woman may look delicate but has the ability to face the worst hardships. Happy Women's Day, my love!

(Một người phụ nữ có thể trông mong manh nhưng lại có khả năng đối mặt với những nghịch cảnh tồi tệ nhất. Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ, tình yêu của anh)

+ Thanks for being loving, caring, compassionate, motivating, compromising, and inspiring all the time. Thank you for taking care of my family and me along with your job. Happy Women's Day, darling!

(Cảm ơn em vì đã luôn yêu thương, quan tâm, từ bi, động viên, thỏa hiệp và truyền cảm ứng. Cảm ơn em vì đã chăm sóc gia đình và cuộc đời anh. Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ, tình yêu của anh)

+ Blessed was the day when you entered into my life. You transformed my world for the better. Thanks for always being there beside me. Happy Women's Day, love!

(Hạnh phúc là ngày em bước vào cuộc đời anh. Em đã khiến thế giới của anh trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh. Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ, tình yêu của anh)

+ My life without you is like the sky without a sun, the moon without stars, and life without happiness. You mean the world to me. Happy Women's Day, my love!

(Cuộc sống của anh không có em giống như bầu trời không có ánh dương, trăng không có sao và cuộc đời không có sự hạnh phúc. Em là cả thế giới với anh. Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ, tình yêu của anh)

+ I'm proud that I got a wife, who's a princess by looks and a warrior by heart. Happy Women's Day.

(Anh tự hào vì có một người vợ với vẻ ngoài xinh đẹp như công chúa nhưng sở hữu trái tim của một chiến binh. Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ)

+ Women are a sign of happiness. My life became whole when you came in, my wife. Wish you a Happy Women's Day.

(Phụ nữ chính là dấu hiệu của sự hạnh phúc và cuộc đời anh trở nên toàn vẹn khi em đến, vợ của anh. Mong em có ngày Quốc tế phụ nữ thật hạnh phúc)

Một số mẫu thiệp chúc mừng 8/3 đẹp nhất

Ngọc Khánh (t/h)