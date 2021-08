'Điệp viên 007' Daniel Craig sẽ 'tống khứ' khối tài sản khổng lồ mà không thừa kế cho các con

"Điệp viên 007" Daniel Craig

Nam diễn viên trong loạt phim đình đám "Điệp viên 007" Daniel Craig chia sẻ thông tin gây bất ngờ cho nhiều người. Nam tài tử "James Bond" 53 tuổi hiện sở hữu khối tài sản trị giá 160 triệu USD cho biết ông không có ý định cho con cái thừa kế khối tài sản khổng lồ vì ông đã lên kế hoạch 'tống khứ' toàn bộ trước khi qua đời.

Ngôi sao điện ảnh Hollywood là con trai của một trung tá, làm việc cho hải quân. Ông gây dựng khối tài sản khổng lồ của mình bằng cách làm việc chăm chỉ. Daniel Craig quyết định không để lại số tiền lớn cho con vì muốn các con của mình phải tự kiếm sống, tự dựa vào sức của mình.

Daniel Craig có một cô con gái lớn Ella 29 tuổi với người vợ đầu tiên Fiona Loudon và một bé gái 3 tuổi với người vợ thứ 2 là nữ diễn viên Rachel Weisz từng đạt giải Oscar.

Nam tài tử Daniel Craig và vợ Rachel Weisz

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Daniel Craig cho biết: "Tài phiệt người Mỹ Andrew Carnegie dùng 11 tỷ USD vào việc từ thiện, điều này chứng tỏ mức độ giàu có của ông ấy nhưng tôi cho rằng ông ấy sẽ giữ lại một phần cho mình rồi. Tôi không muốn để lại khối tài sản quá lớn cho các con. Quyền thừa kế là thứ gì đó khá khó chịu. Quan điểm của tôi là sử dụng hết hoặc quyên góp tất cả trước khi qua đời".

Được biết, thù lao đóng chính trong các bộ phim của Daniel Craig hiện được trả cao nhất thế giới. Từ 25 triệu USD cho nhân vật James Bond trong phần phim "No Time To Die" đã lên đến 100 triệu USD để Daniel Craig tiếp tục xuất hiện trong phần tiếp theo có tên "Knives Out".

Bức ảnh cả gia đình Daniel Craig dạo trên đường phố

Daniel Craig và Rachel Weisz khá kín tiếng trong chuyện đời tư và giữ kín thông tin về con trước truyền thông. Đến nay, sau 3 năm sinh con cặp đôi chưa từng tiết lộ tên của con gái. Có điều Rachel Weisz tiết lộ rằng cặp đôi không có kế hoạch sinh thêm con.

Chỉ một năm sau khi con gái chào đời, Daniel Craig chia sẻ rằng ông đã kiệt sức, việc nuôi dạy một đứa trẻ không hề dễ dàng.

Tất cả cha mẹ đều muốn truyền lại cho con cái mình 'đôi cánh' để chúng có thể tự bay lên. Điều quan trọng đối với con là phải độc lập và điều đó thường đồng nghĩa với việc không nhận được sự chu cấp từ bố mẹ.

Cách tốt nhất để giúp con cái học được giá trị của đồng tiền là không cho con quá nhiều và khuyến khích con tự kiếm tiền.

Hoàng Dung (lược dịch)