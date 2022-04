Phụ huynh giật mình khi Huggy Wuggy đã từ mạng bước ra các cửa hàng thú nhồi bông

Trẻ bị rối loạn ám ảnh khi xem những bộ phim, clip kinh dị không phải chuyện hiếm gặp. Sợ hãi là một tình trạng dễ xảy ra ở trẻ nhỏ vì sự nhận thức chưa đầy đủ.

Mới đây, cảnh sát Anh đã đưa ra cảnh báo nhân vật hoạt hình Huggy Wuggy - một con gấu màu xanh đáng sợ với hàm răng sắc như dao rất đáng lo ngại với trẻ em.

Có nguồn gốc là nhân vật phản diện trong tựa game kinh dị Poppy Playtime ra mắt năm 2021, con gấu đáng sợ này hiện đã xuất hiện trên hàng loạt video TikTok và YouTube.

Mặc dù chỉ là sản phẩm tưởng tượng nhưng Huggy Wuggy có thể khiến trẻ em hoảng loạn, đến mức cảnh sát phải cảnh báo đến các bậc cha mẹ nên cảnh giác với những video có chứa nhân vật này.

Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên Infonet thì Huggy Wuggy không chỉ xuất hiện trên các nền tảng Youtube, Tiktok mà hiện đã có mặt tại các cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em, các trang thương mại điện tử dưới dạng thú nhồi bông.

Điều này khiến không ít phụ huynh giật mình, lo lắng. Chị Nguyễn Lệ Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, tuần trước chị đưa con đi mua đồ sinh nhật tặng bạn trước khi được đến trường. Khi chị dắt con vào quầy bán đồ chơi gần nhà, cô bé 7 tuổi đã chỉ ngay vào một con thú nhồi bông màu xanh, đỏ với hình thù rất quái dị.

“Tôi không hề biết tên nhân vật này dù con nói vanh vách. Tôi cũng không để ý nhiều lắm dù cũng thấy hơi gợn gợn khi hình dáng con thú nhồi bông trông gớm ghiếc. Chỉ đến khi đọc thấy cảnh báo về Huggy Wuggy mới giật mình về kiểm tra máy tính của con thì phát hiện con cũng đã từng xem nên biết rất rõ về nhân vật này”, chị Lệ Anh cho hay.

Thú nhồi bông Huggy Wuggy đăng bán trên Shopee.

Các nhà chuyên môn cho biết, trẻ nhỏ chưa phân biệt được đâu là thế giới thật, đâu chỉ là tưởng tượng. Vì thế, việc xem những bộ phim không phù hợp với lứa tuổi, đặc biệt là phim kinh dị, có thể sẽ khiến trẻ mắc bệnh rối loạn ám ảnh sợ hãi.

Từ năm 2013, khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận bé gái tên là H., 8 tuổi ở huyện Nho Quan, Ninh Bình bị rối loạn tâm thần vì xem phim kinh dị.

Trước khi nhập viện, theo lời bà ngoại bé kể, đi học về bé kêu trống ngực đập thình thịch. Ban đầu gia đình nghĩ do con nghịch, nô đùa nên không quan tâm. Một tuần sau, đang ngồi xem phim, bé bị nôn khan, trống ngực đập liên hồi, đầu đau dữ dội. Lúc này, bố mẹ mới đưa bé đi khám tại cơ sở y tế gần nhà nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân và chuyển bé lên khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả xét nghiệm tại đây cho thấy, các chỉ số xét nghiệm không đồng nhất. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai lúc bấy giờ cho biết: “Các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhi này lúc rối loạn, lúc bình thường. Tim lúc đập nhanh, lúc chậm. Bé thường nôn và nôn dữ dội nhưng xét nghiệm tiêu hóa lại bình thường còn kết quả điện tâm đồ thì lúc loạn lúc không”.

Các bác sĩ khoa Nhi đã phải mời các chuyên gia hàng đầu về chống độc, thần kinh, tiêu hóa về hội chẩn. Tuy nhiên, sau khi thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm khác, các chuyên gia đều khẳng định bé không bị ngộ độc, hay mắc bệnh thần kinh, tiêu hóa.

Bác sĩ điều trị cho bé H. cho biết, những lần lên cơn co giật của bé cũng rất khác thường. Nếu là co giật do bệnh lý động kinh hay sốt cao thì bệnh nhi phải co giật toàn thân, mất ý thức.

Thế nhưng trường hợp này thì khác, bé chỉ có cơn co ở tay hoặc chân. Thậm chí, có lần trẻ cùng giường với H. bị sốt cao, lên cơn co giật, bé H. lúc đó đang bình thường bỗng dưng cũng lên cơn giật miệng giống hệt bạn. Căn cứ vào những biểu hiện trên, các bác sĩ khẳng định, H. bị rối loạn tâm thần do một tác động nào đó.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ, sau vài ngày nói chuyện, bé H. đã tiết lộ: “Cháu thường xuyên thấy hiện lên trong đầu, trước mắt cảnh bắn nhau hay máu chảy, người chết trong các phim kinh dị. Mỗi lần như thế, cháu thấy sợ lắm, tim lại đập loạn lên, đầu đau dữ dội”.

Lúc này, các bác sĩ hỏi cặn kẽ người nhà mới biết, ở nhà H. xem ti vi nhiều và rất hay xem phim kinh dị. Bác sĩ đã phải kê thuốc an thần để H. ngủ vì cứ thức thì tất cả các hoạt động trên phim lại hiện ra trong đầu bé. Rất may, sau 10 ngày điều trị thì sức khỏe của H. đã hồi phục.

Video Huggy Wuggy gây hoảng loạn cho một số trẻ em.

Các chuyên gia tâm lý cho biết, việc trẻ bị rối loạn ám ảnh khi xem những bộ phim, clip kinh dị không phải hiếm gặp. Sợ hãi là một dấu hiệu hoàn toàn bình thường ở trẻ nhỏ vì sự nhận thức chưa đầy đủ, sau một thời gian sẽ mất đi, nhưng với một số bé, điều này lại trở thành nỗi ám ảnh.

Cảm giác sợ hãi khiến trẻ khó thở, chóng mặt, tim đập nhanh, đau bụng, đau đầu, buồn nôn, toát mồ hôi... Về mặt tâm lý, trẻ sẽ có cảm giác không an toàn, khóc lóc buồn rầu, căng thẳng cáu kỉnh, hay gặp ác mộng...

Trẻ sợ hãi vì chưa hiểu, nhận thức hết được vấn đề. Vì thế, để giúp trẻ vượt qua nỗi sợ hãi cần rất nhiều thời gian, thậm chí vài tháng. Khi cảm thấy an toàn, trẻ sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa.

Vì thế, để hạn chế những tác động tiêu cực từ những clip, bộ phim kinh dị được chiếu trên internet, các nhà chuyên môn khuyến cáo phụ huynh nên kiểm soát các thiết bị điện tử, chọn chế độ cài đặt, lọc những chương trình bổ ích, phù hợp với từng độ tuổi của trẻ nhằm kiểm soát không để con bị ảnh hưởng.

N. Huyền