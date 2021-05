Mẹ của Kim Kardashian đã dạy đàn con điều mấu chốt nào để đương đầu với thế giới?

Kris Jenner và đại gia đình gồm 6 người con của bà có lượt tiếp cận khủng trên mạng xã hội, chỉ tính riêng lượt theo dõi của Kim Kardashian và Kylie Jenner trên Instagram là hơn 200 triệu. Nếu so sánh cộng đồng này với dân số của một quốc gia, nó sẽ lớn hơn Brazil.

Bà Kris Jenner là nhà sản xuất và ngôi sao truyền hình thực tế, vợ cũ của luật sư nổi tiếng Robert Kardashian và cựu vận động viên Olympic Caitlyn Jenner.

Trong hơn 20 năm sống giữa ánh đèn sân khấu, Kris Jenner đã xây dựng một mạng lưới ảnh hưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực thời trang, âm nhạc, bán lẻ và tất nhiên là truyền hình với loạt phim "Keeping Up with the Kardashians" mà bà là tổng sản xuất.

Bà là người quản lý sự nghiệp cho tất cả sáu người con nổi tiếng bao gồm “nữ hoàng mạng xã hội” Kim Kardashian, siêu mẫu Kendall Jenner và siêu mẫu-doanh nhân Kylie Jenner.

Có thể nói, Kris Jenner đã làm mẹ của sáu người con trong sự giám sát và phán xét của thế giới.

Bà Kris Jenner đã dạy đàn con biết bao dung và chấp nhận người khác. Bà hiểu tầm quan trọng của “kỹ năng làm mặt dày” và biết bỏ qua những lời chỉ trích mà gia đình bà thường gặp phải.

Gia đình Kardashian-Jenner đã quyết định chia sẻ phần lớn cuộc sống của họ với thế giới cho dù đó là trên chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians hay qua mạng xã hội. “Fan” có thể thấy gia đình này hay cãi vã và xung đột, nhưng họ luôn đặt gia đình lên trên hết.

Các con của Kris Jenner gắn bó, trung thành với nhau và không bao giờ dám phá vỡ “hiệp ước gia đình” hay tiết lộ những bí mật mà họ muốn giữ kín với công chúng.

Chẳng hạn như thông tin Kylie Jenner mang thai. Bất chấp những lời đồn đoán và các câu hỏi liên tục, không một thành viên nào trong gia đình tiết lộ việc này cho đến khi Kylie sẵn sàng công khai trước công chúng. “Các con tôi cần biết rằng đại gia đình của chúng là một khối gắn kết mạnh mẽ. Điều đó là rất quan trọng”, Kris Jenner nói,

Có rất nhiều tính từ để mô tả gia đình Kardashian-Jenner, nhưng hai tính từ mà Kris Jenner thích được nghe là: chấp nhận và bao dung. Đối với Kris, đây là những phẩm chất rất quan trọng với các con. “Nếu không có gì tốt đẹp để nói thì không nên nói gì cả”, bà dạy các con như thế.

Một phương châm của Kris Jenner trong quá trình làm mẹ là “đừng bao giờ so sánh”. Tốt nhất là không so sánh bản thân với những bà mẹ khác vì mỗi người mẹ có quá trình mang thai khác nhau, trải nghiệm sinh nở khác nhau, trạng thái sức khỏe tâm thần, điều kiện hỗ trợ và những đứa con khác nhau.

Và cũng không nên so sánh các con với nhau vì mỗi đứa đều có con đường riêng. Nếu bạn xem Keeping Up with The Kardashians, bạn sẽ nhận thấy rằng Kris Jenner có mối quan hệ rất khác với các con của mình.

Các con của Kris Jenner đều đã lớn và đã rời nhà của mẹ để bắt đầu cuộc sống riêng (Kylie Jenner là con út và đã bước sang tuổi 24). Nhưng, mặc dù không được gặp các con thường xuyên, bà hiểu tầm quan trọng của việc gắn kết và cố gắng giữ liên lạc với con mỗi ngày.

"Có khi, tôi nói chuyện với hai đứa 12 lần trong ngày, tôi cũng đi nghỉ với chúng”, bà Kris kể khi nhắc đến Kendall và Kylie là hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhà.

Bà Kris cũng nói rằng các con là những người bạn tốt nhất của bà. Thời gian là thứ mà chỉ bạn mới có thể cho con cái của mình và do vậy mà nó trở thành một trong những món quà quý giá nhất. Dành thời gian chất lượng cho con có thể có tác động lâu dài đến hạnh phúc tương lai của chúng.

“Tôi nghĩ bài học quan trọng nhất mà tôi dạy các con gái là cách tự chăm sóc bản thân từ khi còn nhỏ. Ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, thư giãn, làm những gì bạn yêu thích. Và rất cần giảm mức độ căng thẳng. Tất cả các con tôi đều bắt đầu làm việc từ khi còn rất trẻ. Việc chăm sóc bản thân và học cách quản lý lịch trình chăm sóc cá nhân thực sự rất quan trọng. Kim là đứa rất giỏi trong việc này và nó đã dạy cho cả nhà, kể cả tôi. Kylie thì dạy tôi rất nhiều về cách trang điểm. Tôi tin rằng phụ nữ dù ở độ tuổi nào vẫn có thể rạng ngời”, bà mẹ của các siêu sao hãnh diện phát biểu.

Theo www.phunuonline.com.vn