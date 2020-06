Đôi mắt của bé bị mẹ bỏ dưới hố ga đã hé mở, không tổn thương giác mạc

Tin từ BV đa khoa Xanh Pôn cho hay, sau 3 ngày được các y bác sĩ khoa Sơ sinh chăm sóc, mắt của bé Nguyễn Văn An đã hé mở, có viêm kết mạc nhưng không tổn thương giác mạc.

Mắt của bé bị mẹ bỏ dưới hố ga đã hé mở, không bị hỏng giác mạc (ảnh Bệnh viện cung cấp)

Hiện tại, bé tỉnh, tự thở nhưng tình trạng nhiễm trùng vẫn còn. Đôi mắt bé có viêm kết mạc nhưng không có tổn thương giác mạc.

Tai của bé không phát hiện bất thường, hiện tượng vàng da đã được can thiệp chiếu đèn. Do tình trạng viêm ruột vẫn nặng nên bé An được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch và truyền kháng sinh.

Bé tiếp tục được chăm sóc cấp 1 tại khoa Sơ sinh bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Các bác sĩ khoa Sơ sinh cho biết, với những bước khởi đầu tốt đẹp này, hy vọng bé An sẽ nhanh hồi phục và trở thành em bé lạc quan, kiên cường.

Trước đó, vào khoảng 15h40 ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính.

Bé được các y bác sĩ khoa Sơ sinh BV Xanh Pôn chăm sóc qua cơn nguy hiểm

Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân, Công an xã Thanh Mỹ cùng Trạm y tế xã Thanh Mỹ đã cho sơ cứu cháu bé rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu vào tối 8/6.

Tại Bệnh viện Xanh Pôn bé nhập viện trong tình trạng mắt bị sưng do nhiễm khuẩn giác mạc, da toàn thân tái nhợt và có vết như kiến cắn, có rất nhiều dòi ở vùng miệng, rốn, quanh ổ mắt, ống tai. Bệnh viện đã vệ sinh da, làm sạch dòi, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn và điều trị kháng sinh cho bé.

Song song với đó, công an thị xã Sơn Tây cũng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thị xã và các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra xác minh và tìm ra mẹ cháu bé một ngày sau đó.

Tại cơ quan Công an, P.T.T. khai nhận ngày 6/6 đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h cùng ngày thì T. thấy mình vỡ nước ối và trở dạ.

T. đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ rồi tự sinh cháu bé. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ.

Sau đó, T. xóa dấu vết rồi đi về trung tâm thành phố Hà Nội. Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang lập hồ sơ xử lý hành vi của chị P.T.T. theo đúng quy định của pháp luật.

Ngô Huyền