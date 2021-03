Cậu bé 7 tuổi suýt chết vì lỗi nhỏ tí, bố mẹ nào cũng cần dạy con kỹ năng sống này để tránh hối hận

Phạm phải một trong những quy tắc an toàn khi đi trên đường, cậu bé may mắn thoát chết sau khi bị ô tô đâm trúng ngay tại khúc cua đông đúc ở đường phố Singapore.

Một cậu bé khoảng 6 đến 7 tuổi gặp tai nạn khi chạy qua đường hai chiều ở Yishun, Singapore.

Trước đó ít phút, cậu bé muốn sang đường ở khúc cua, nhiều ngã rẽ trên đường phố. Cậu bé thấy xe cộ bên phía đường cùng hướng đã dừng lại nên giơ tay định lao qua nhưng vì vội vàng, cậu không dừng lại để quan sát xem có phương tiện giao thông nào đang đi tới từ phía bên kia đường hay không.

Một chiếc xe ô tô Mitsubishi Attrage màu bạc đang rẽ vào khúc cua đã đâm trúng khiến cậu bé ngã nhào ra đất. May mắn khi cậu bé thoát chết vì lúc này tốc độ của chiếc xe không quá lớn.

Cậu bé suýt chết vì bất cẩn sang đường.

Giữ an toàn cho con trẻ mọi lúc mọi nơi là một nhiệm vụ rất khó khăn vì không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể ở bên cạnh chúng suốt 24 giờ. Do vậy, dạy trẻ những kỹ năng sống là điều quan trọng và kỹ năng đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường phố, tham gia giao thông là một trong số đó.

Dưới đây là một số quy tắc cơ bản về an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em mà cha mẹ có thể sớm bắt đầu hướng dẫn trẻ:

1. Phân biệt các tín hiệu đèn, biển báo

Giúp con bạn tìm hiểu về đèn giao thông và biển báo cơ bản cũng như từng màu sắc biểu thị điều gì.

Chỉ khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang 'màu xanh lá cây' thì mới được đi, 'màu đỏ' có nghĩa là tất cả các phương tiện phải dừng lại, 'màu vàng' có nghĩa là giảm tốc độ và chuẩn bị dừng lại.

Ngoài ra cần hướng dân con các biểu tượng đèn dành người đi bộ, phần đường nào dành riêng cho người đi bộ ...

2. Dừng lại, quan sát khi đi qua đường

Rèn cho con thói quen tốt khi đi qua đường vì có một lúc nào đó con bạn có thể phải đi bộ đến trường hay đi ra bến xe buýt...

Cha mẹ nên hướng dẫn con dừng lại, nhìn sang phải và sang trái để xem có bất kỳ phương tiện nào đang đến gần hay không. Nếu có, hãy đợi xe đi qua rồi mới di chuyển qua đường. Không bao giờ đi qua đường ở khúc cua. Không bao giờ đi qua giữa các phương tiện đang đứng yên.

Ảnh minh họa

3. Chú ý và lắng nghe

Dạy con bạn hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy rõ một chiếc xe nào đó đang chạy tới, đặc biệt nếu đứng gần khúc cua, ngã rẽ.

Do đó, con nên lắng nghe để biết có phương tiện đang đến gần, đó có thể là tiếng còi hoặc tiếng động xe phát ra.

4. Không chạy trên đường

Không phải lúc nào trẻ em cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi và hay vội vàng chạy qua đường, nhưng cha mẹ phải dặn trẻ không bao giờ được chạy hay nô đùa trên đường.

5. Luôn đi bộ trên vỉa hè

Dạy trẻ cách sử dụng vỉa hè khi đi bộ trên đường. Điều đơn giản nhất là cha mẹ hãy làm gương cho con bằng cách cùng trẻ sử dụng vỉa hè khi đang đi bộ.

6. Ngã tư và phần đường dành cho người đi bộ

Trẻ em đôi khi sẽ tìm cách chạy qua đường ở bất cứ vị trí nào chúng tiện nhất. Điều này rất nguy hiểm vì các phương tiện đi qua không giảm tốc độ trừ khi có tín hiệu hoặc đường cắt ngang.

Do vậy, cha mẹ nên chỉ dạy cho con sử dụng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và đi qua đường ở những ngã tư.

7. Không bao giờ đi qua đường ở khúc cua

Những khúc cua thường là điểm mù của người lái xe. Cha mẹ dặn con không đi qua đường ở khúc cua vì điều đó dễ gây ra tai nạn giao thông.

8. Đừng vội vàng

Trẻ em có thể bị kích động và vội vàng muốn đến một địa điểm nào đó hoặc gặp ai đó. Điều này tiềm ẩn những nguy hiểm cho con khi tham gia giao thông.

Cha mẹ nên dặn trẻ không vội vàng khi lên hoặc xuống xe, không mở cửa xe đột ngột nếu đi ô tô, không đùa nghịch ở nhà chờ xe buýt. Luôn bình tĩnh và cẩn thận khi đi ngoài đường.

Hoàng Dung (lược dịch)