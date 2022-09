Đột nhập vào khu nhà trọ công nhân, hai tên trộm nhận cái kết bất ngờ

Hai tên trộm khá bất ngờ khi bị người dân khóa trái cửa, nhốt bên trong (Ảnh cắt từ clip).

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh hai tên trộm xe máy bị hàng chục công nhân bẫy, khóa trái cổng, vây bắt thành công tại nhà trọ ở phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Clip nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Nhiều người tỏ ra hài lòng khi hai tên cướp bị bắt tại trận. Thậm chí, một số trang mạng xã hội còn kêu gọi, các khu nhà trọ công nhân nên học hỏi mô hình bắt cướp này để bảo vệ tài sản.

"Xóm trọ nào cũng đồng lòng như thế này thì không tên trộm nào dám đột nhập nữa. Đồng lòng, đoàn kết thì kẻ trộm dù có liều lĩnh thế nào cũng phải khiếp sợ", bạn đọc An Đông chia sẻ.

Một trong hai tên trộm sau đó đã bị tạm giữ để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Thông tin về vụ việc trên, Công an TP Thuận An cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 2h ngày 7/9 tại phường Bình Hòa, TP Thuận An. Hai tên trộm đột nhập vào khu nhà trọ, dùng đoản khóa phá ổ khóa và trộm một xe máy trị giá khoảng 8 triệu đồng. Khi hai đối tượng đang đi ra thì bị người dân tri hô, khóa trái cổng ra vào, nhốt lại trong khu trọ để truy bắt.

Lúc này, Công an phường Bình Hòa đang tuần tra, phát hiện sự việc đã nhanh chóng phối hợp cùng với người dân bắt giữ được đối tượng H.V.T. (30 tuổi, quê Nghệ An) cùng xe máy. Đối tượng còn lại nhanh chân tẩu thoát. Cơ quan chức năng đang đấu tranh với T. để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Tiếp đó, 12h cùng ngày, tại KP4, phường An Phú, TP Thuận An cũng xảy ra trường hợp tương tự. Hai đối tượng Hà Văn Quân (32 tuổi, quê Đắk Lắk) và Lô Văn Tuyền (34 tuổi, quê Nghệ An) rủ nhau đến xóm trọ công nhân để trộm xe máy. Khi hai đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị người dân phát hiện, khống chế và bàn giao cho Công an địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An đang tạm giữ Quân để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Trộm cắp tài sản". Tuyền được cưỡng chế, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo dantri.com.vn