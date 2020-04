Bắt tạm giam đồng phạm của Đường Nhuệ trong vụ án cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án 'Cưỡng đoạt tài sản' và khởi tố 2 bị can là Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi.

Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, thường gọi là Đường “Nhuệ”) và Ninh Đức Lợi, sinh năm 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình.

Nguyễn Xuân Đường.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Trước đó, Đường Nhuệ cùng đàn em bị tố là thu tiền bảo kê những gia đình có người chết muốn đưa đi hỏa táng, thao túng đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình và cho vay nặng lãi, bảo kê.

Ngày 07/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích", Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với: Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình; là vợ của Nguyễn Xuân Đường. Nguyễn Thị Dương bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, ngày 09/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Liên quan đến các hành vi có dấu hiệu phạm tội của Đường Nhuệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình cũng đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18/11/2014.

Nguyên Trung