Vụ 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh: 'Chúng tôi làm họ thất thu 150 triệu/tháng'

Trao đổi với PV Infonet về sự việc gây xôn xao 'công an phát hiện hơn 1300 xác thai nhi trong tủ lạnh', anh Lê Thành Trung (SN 1974, ở Hà Nội), đại diện nhóm thiện nguyện thu gom, chôn cất xác thai nhi ở Hà Nội cho hay đã đến làm việc với cơ quan công an.

'Việc này là hết sức dễ hiểu vì công an nhận được đơn trình báo thì đã mời những người trong nhóm tình nguyện lên làm việc, có cả VKS, đảm bảo đúng thủ tục', anh Trung nói.

Những thai nhi xấu số

Theo anh Trung: “Sau khi làm việc, nghe ý kiến trình bày của tôi thì họ cũng hiểu là không có yếu tố vụ lợi trong này. Việc làm của chúng tôi thực chất là làm phúc”.

Anh Trung cũng cho biết, ngày 28/5 khi pháp y kiểm tra, mở hai tủ lạnh thì có đến 1.300 thai nhi được lưu giữ trong vòng 1 tháng. Cũng gần đến hạn nhóm thiện nguyện phải đi chôn cất số thai nhi này, tuy nhiên do dịch bệnh nên chưa thực hiện được.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thông báo về việc xử lý số thai nhi này ra sao. Hoặc cũng có thể giao cho địa phương giải quyết.

Những người làm việc thiện gom các thai nhi về chôn cất. Ảnh: anh Lê Trung cung cấp

Cũng theo anh Trung, quá trình làm việc với cơ quan chức năng, anh xin phép được từ chối khai báo về việc nguồn gốc số xác thai nhi này từ đâu.

"Lý do vì nhóm tình nguyên phải mất thời gian rất dài để xây dựng mối quan hệ với các phòng khám, các bệnh viện để thuyết phục họ bàn giao xác thai nhi, thay vì họ coi là rác thải y tế, thả xuống cống, toilet thì bây giờ họ chuyển cho chúng tôi với phương thức mình làm phúc miễn phí cho họ”, anh Trung nói.

“Bình thường, có những nhóm nhận chôn dịch vụ, các phòng khám phải trả cho các nhóm 100.000/xác thai nhi; Tháng trước chúng tôi giúp chôn cất khoảng 1.451 xác các bé, coi như mình làm thất thu của nhóm kia là 150 triệu/tháng”, anh Trung nói.

Nói về lý do nhận xin chôn cất miễn phí các thai nhi từ phòng khám, bệnh viện, anh Trung nói là tạo dựng mối quan hệ với các phòng khám đó để khi có những cô gái mang thai to khoảng từ 6, 7 hay 8 tháng đến phá thai thì nhân viên phòng khám sẽ báo với mình; ngay lập tức nhóm tình nguyện viên sẽ cử người đến hỏi lý do vì sao phá thai, nhiều người do hoàn cảnh không có tiền nuôi bé hoặc gia đình không đồng ý…

Sau đó, nhóm sẽ thuyết phục người đó giữ lại đứa bé. Với các làm này, nhóm tình nguyện đã giúp được 263 bé được sinh ra và 100% là mẹ nuôi con, không cho người khác làm con nuôi.

Anh Trung cho rằng việc làm của nhóm tình nguyện làm ảnh hưởng đến lợi ích của một nhóm người khác làm nên các tình nguyện viên bị gây khó dễ, thậm chí bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.

Anh Trung cũng cho biết, trong thời gian cơ quan chức năng giữ hai chiếc tủ lạnh đựng thai nhi để điều tra từ ngày 25/5 thì nhóm tình nguyện cũng đã tiếp nhận được hơn 100 xác thai nhi nữa và phải mua một chiếc tủ lạnh khác để bảo quản.

Cũng theo anh Trung, sau khi làm việc với cơ quan công an, công an cũng hiểu tính chất công việc của nhóm.

'Chúng tôi chỉ cần mọi người hiểu và để cho chúng tôi tiếp tục thực hiện công việc thiện nguyện lâu nay', anh Trung chia sẻ.

Trao đổi với PV Infonet về việc Công an quận Hà Đông, Hà Nội phát hiện tủ lạnh chứa 1.300 xác thai nhi và đã có kết quả điều tra xác minh hay chưa, có hỗ trợ gì cho nhóm thiền nguyện nhặt xác thai nhi này không?



Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết: “Các nhà báo, phóng viên lấy thông tin con số 1.300 xác thai nhi từ đâu ra thì tôi không biết”.



Tuy nhiên, vị lãnh đạo Công an quận Hà Đông cũng khẳng định: “Thông tin chi tiết về vụ việc, đến lúc này cơ quan công an quận chưa cung cấp được, vụ việc có yếu tố tâm linh. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc”.

Sông Yên