Vụ clip 'nóng' 8 phút: Công an Quận Cầu Giấy lên tiếng 'xử lý không loại trừ bất cứ trường hợp nào'

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết: “Xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật bất cứ ai phát tán clip đó. Công an khẩn trương điều tra, làm rõ một cách nhanh nhất và không loại trừ bất cứ một trường hợp nào cả”.

Ngày 27/5, trên các trang mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện clip nóng dài 8 phút của một nữ diễn viên có tên V.T. A.T. Sau khi clip bị phát tán và chia sẻ rộng rãi trên MXH, nữ diễn viên này đã lên tiếng rằng bản thân đã vô cùng sốc khi clip nhạy cảm bị lan truyền, thậm chí trong 1 phút suy nghĩ sốc nổi, cô còn đi xe đến cầu Nhật Tân và suýt có hành động dại dột.

Mạng xã hội lan truyền clip, hình ảnh nhạy cảm của nữ diễn viên A.T (Ảnh chụp màn hình từ clip).

Nữ diễn viên nói trên truyền thông cô hoang mang vì không biết nguyên do vì sao clip nóng lại bị lộ và phát tán ra ngoài sau khi cô này được mời lên công an phường làm việc và nộp lại điện thoại kèm mật khẩu. Vậy ai đã phát tán clip của nữ diễn viên lên MXH?

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc, Trung tá Nguyễn Xuân Vương – Trưởng Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Vụ việc cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ và chưa cho thông tin cụ thể về vụ việc. Nếu có thông tin cơ quan công an sẽ thông báo sau”.

Cũng trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết: “Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ một cách nhanh nhất và không loại trừ bất cứ một trường hợp nào cả.

Có thể cũng do chính nạn nhân phát tán clip đó và cũng có thể do người khác. Chính vì vậy, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ và không loại trừ bất cứ trường hợp nào”.

Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cũng nhấn mạnh: “Cơ quan công an đang ngày đêm khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật bất cứ ai phát tán clip đó. Khi có thông tin chi tiết về vụ việc, chúng tôi sẽ cung cấp”.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân đoạn clip nóng của nữ diễn viên T. bị phát tán trên các trang mạng xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Chính vì vậy, nếu ai sai phạm trong vụ việc cơ quan Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Tiến Anh