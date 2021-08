Quảng Nam: Nhậu trong khu cách ly, 3 thanh niên bị xử phạt

icon

Sau một quá trình dài điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã xác định được vị trí nuôi nhốt hổ trong nhà dân ở Nghệ An và tiến hành triệt phá vào sáng 4/8, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành.