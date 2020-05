Cựu Phó trưởng Công an xã bị 'tố' đánh người vì bị nghi 'trộm' tài sản

Ngày 4/5, Công an xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đang giải quyết vụ việc anh Nguyễn Công Cường (SN 1987, trú thôn Phú Nham Tây, xã Duy Sơn) bị người cùng xã xông vào nhà hành hung.

Theo trình bày của anh Cường, khoảng 20h30 tối 1/5, ông Lưu Minh H. và ông Ngô Phi Đ. (trú cùng xã Duy Sơn) bất ngờ xông vào nhà lôi anh ra khỏi giường. Thấy có điều bất ổn, anh Cường cầm điện thoại lên quay lại sự việc thì bị ông H. giật lấy ném xuống đất. Sau đó, cả 2 lao vào đánh, đập đầu anh Cường vào tường và nền gạch men.

Đơn thư của anh Cường (ảnh nhỏ) gửi cơ quan chức năng về việc mình bị đánh.

“Lúc xảy ra vụ việc, chỉ có tôi và mẹ ở nhà. Mẹ tôi thấy vậy nên kêu cứu hàng xóm đến giúp đỡ. Ít phút sau, anh em của tôi ở gần đó cùng bà con chạy đến giữ 2 đối tượng lại, báo công an xã đến lập biên bản”, anh Cường thuật lại. Theo lời kể của anh Cường, ngay trong đêm, anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích ở vùng mắt, miệng và đầu.

Nói về nguyên nhân, anh Cường cho biết, trước khi xảy ra sự việc vài ngày, anh bị mất 2 khúc cây keo lai (70cm x 3m) để ở trong rừng Đồng Lớn, xã Duy Sơn. Qua tìm hiểu, anh biết ông H. là người lấy nên tìm đến nhà hỏi chuyện nhưng không gặp.

Lúc này, anh Cường nhìn thấy 2 khúc cây keo để trước ngõ nhà ông H. nên gọi điện cho ông H. nói chuyện phải trái. Nào ngờ, tối 1/5, ông H. cùng ông Đ. xông vào nhà đánh anh Cường bị thương nặng.

Trao đổi với PV, Công an xã Duy Sơn xác nhận, ông H. trước đây là Phó trưởng Công an xã Duy Sơn (Công an không chính quy-PV) và mới xin nghỉ việc gần đây.

“Bước đầu Công an xã xác nhận có sự việc anh Cường bị đánh, còn chuyện 2 khúc cây đó là của ai thì cần phải làm rõ. Chúng tôi đang chờ anh Cường khoẻ lại. Khi nào anh Cường xuất viện về nhà sẽ tiến hành giải quyết vụ việc, nếu vượt quá thẩm quyền sẽ chuyển hồ sơ cho Công an huyện”, đại diện Công an xã Duy Sơn thông tin thêm.

Hồ Ca